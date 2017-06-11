تعرف على حركة الملاحة بالبحر الأحمر

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة مصر جاز وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.

كما يشهد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة اربع سفن وهى القاهرة وعمان وغزالة وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 253 راكب و145 شاحنة بضائع و7 سيارة.

بينما شهد الميناء بالامس استقبال ثلاث سفن وهى مسرة و النوى اكسبريس و بوسيدون اكسبريس و على متنهم 1001 راكب و 167 شاحنة بضائع و 16 شاحنة عفش و 39 سيارة.

على جانب اخر يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال السفينة سينا و على متنها 314 راكبا و8 براد و7 تريلا و17 سيارة و 3 باص جيت.

بينما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة سينا و على متنها 440 راكبا و11 براد و4 تريلا و 29 سيارة و غادرت السفينة سينا و على متنها 375 راكب منهم 314 معتمر و 7 باص عمرة و 26 براد و 6 تريلا .