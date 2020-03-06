تعرف على حركة الحاويات بالموانئ المصرية خلال 2019

ارتفعت نسبة ما حققته الموانئ المصرية من الحاويات خلال العام الماضي 2019 إلى 8%

حققت الموانئ المصرية خلال 2019 نموًا، بنسبة 8% في معدل تداول الحاويات؛ لتصل إلى 7.24 مليون حاوية مقابل 6.7 مليون حاوية في 2018 لتكسب قرابة 500 ألف حاوية.

موانئ الإسكندرية والدخيلة تحقق 1.8 مليون حاوية

وتوزعت تلك الحاويات لتصل في ميناء الإسكندرية إلى 851 ألف حاوية مقابل 798 ألف حاوية في 2018 بنسبة نمو 7%، بينما في الدخيلة فقد حققت 963 ألف حاوية مقابل 930.8 ألف في 2018 بنسبة نمو 3%.

انخفاض في ميناء دمياط بواقع 7% في 2019

كما حققت هيئة ميناء دمياط 1.06 مليون حاوية في 2019 مقابل 1.15 مليون حاوية في 2018 بانخفاض قدره 7%.

غرب وشرق بورسعيد تتصدر النمو في 2019

أما موانئ بورسعيد فقد حققت زيادة غير مسبوقة، بلغ ميناء غرب بورسعيد 654.3 ألف حاوية مقابل 584 ألف حاوية في 2018 بنسبة نمو 12%.

وكانت ميناء شرق بورسعيد الأكثر تداولا في 2019 حيث حققت 3 ملايين حاوية في 2019 مقابل 2.25 مليون حاوية في 2018 بنسبة زيادة 19%.

ميناء السخنة ينخفض في معدل الحاويات 3% خلال 2019

أما ميناء السخنة فقد حققت 634.6 ألف حاوية في 2019 مقابل 654.5ألف حاوية لانخفاض قدره 3% ، بينما حققت ميناء الأدبية 69.7 ألف حاوية في 2019 مقابل 58 ألف حاوية بنسبة 20%.

وتعد موانئ موانئ السخنة والاسكندرية والدخيلة متخصصة في نشاط التجارة الخارجية المصرية «صادرات وواردات»، بينما تعد موانئ شرق وغرب بورسعيد ودمياط متخصصة بنسبة كبيرة في نشاط الترانزيت بنسبة تزيد عن 60%.

وأشار مصدر مطلع، إلى أن زيادة معدلات تداول الحاويات بالموانئ المصرية تركزت في شرق بورسعيد بسبب عودة العديد من الخطوط الملاحية الصغيرة بعد التخفيضات التي أصدرتها كل من وزارة النقل والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بمنح التخفيضات لسفن الترانزيت التي تدخل موانئ الهيئة الاقتصادية لقناة السويس “السخنة ، شرق بورسعيد، وغرب بورسعيد”.

ويعمل فى مصر 6 محطات لتداول الحاويات، منها 3 حكومية، وتتبع القابضة للنقل البحرى، والبرى.

وتعمل فى «الإسكندرية، وبورسعيد، ودمياط» لتداول الحاويات، إلى جانب شركات أجنبية، هى قناة السويس للحاويات بشرق بورسعيد، وموانئ دبى العالمية بالسخنة، والإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية بالإسكندرية والدخيلة.