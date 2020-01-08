تعرف على حركة الترقيات في أكاديمية الفنون اليوم

أصدر الدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون، ونقيب المهن التمثيلية، قرارات جديدة بتعيينات داخل المعهد العالى للفنون المسرحية بالقاهرة، وفرع المعهد بالإسكندرية ، فبعد توليه مهام رئاسة الأكاديمية أصبح منصب العمادة شاغرا، كما قام بعدد آخر من التعينات الاخري .

تم ترقية الدكتور مدحت الكاشف، وكيل المعهد ورئيس قسم التمثيل والإخراج ، لمنصب عميد المعهد العالى للفنون المسرحية بالقاهرة ــ خلفا للدكتور أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون ــ ، وتعيين الدكتور إسلام النجدي وكيلا للمعهد العالي للفنون المسرحية، د محمود سامي رئيسا لقسم الديكور بالمعهد .

كما حدث مجموعة ترقيات بفرع المعهد بالإسكندرية فتم ترقية الدكتورة نبيلة حسن لمنصب عميدة المعهد العالى للفنون المسرحية، والدكتور هشام جمال الدين عميدا للمعهد العالي للسينما فرع إسكندرية . الدكتور مدحت الكاشف

الكاشف من الوكالة للعمادة

أصدر الدكتور أشرف زكى، رئيس أكاديمية الفنون في يونيو الماضي ، قرارا بتوليه الدكتور مدحت الكاشف منصب وكيل المعهد، بالإضافة لعمله رئيساً لقسم التمثيل والإخراج، ثم قام اليوم بترقيته ليكون عميد المعد .

مدحت الكاشف ممثل ومخرج مسرحى قدم عدداً من الأعمال المسرحية بالبيت الفنى للمسرح من عام 1988 وحتي عام 1991، وحاصل على دكتوراه فى الفلسفة فى الفنون، تخصص تمثيل وإخراج بتقدير مرتبة الشرف الأولي .

صدر للكاشف العديد من الكتب المنشورة في مجال الفن منها “اللغة الجسدية للممثل ” ، و ” المسرح والانسان ـ تقنيات العرض المسرحي المعاصر من الملحمية إلي انثروبولوجيا المسرح ” و ” البانتوميم ـ فن الصمت ” وكتاب تم اصداره ضمن اصدارات المهرجان القومي للمسرح بعنوان ” الوجه والظل في دولة التمثيل ” .

تاريخ أكاديمية الفنون

أنشأت وزارة الثقافة المصرية أكاديمية الفنون و هي إحدى مؤسسات التعليم العالى المتخصصة في تدريس الفنون التعبيرية، وكان الهدف منها هو النهوض بمستوى الفن، وكانت بداية الأكاديمية متمثلة في معاهد (السينما – الموسيقي – الباليه) ثم تطورت الأكاديمية واتسع مجال التدريس بها، فأصبحت تضم الآن سبعة معاهد عالية لتخريج الفنانين في تخصصات مختلفة .

كانت نشأت المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1935 ، وتوالت إنشاء المعاهد الآخري، حتى ظهرت الحاجة إلى ضرورة وجود هيئة تنظمها جميعا وتنسق فيما بينها وتساعدها على أداء وظيفتها ومباشرة أعمالها .

وفي عام 1969 صدر القانون 78 بإنشاء أكاديمية الفنون إلا أن أحكامه جاءت بالغة الإيجاز ولم تتناول الأمور الهامة المنظمة لنشاط الأكاديمية . عام 1981 عدل القانون بقانون أخر رقم 158 بإعادة تنظيم الأكاديمية . عام 1989 صدر القانون رقم 401 بأعمال أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 72 على أكاديمية الفنون .

وحددت المادة الأولى للقانون 158 لسنة 1981 اختصاصات وأهداف الأكاديمية بأنها تختص بكل ما يتعلق بتعليم الفنون والبحوث العلمية التي تقوم بها معاهدها في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضارياً كما تسهم في رقى الفكر والفن والقيم الإنسانية والاتجاه بالفنون اتجاها قومياً يرعى تراث البلاد وأصالتها .