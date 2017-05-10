تعرف على حركة التجارة بموانئ البحر الأحمر اليوم

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال العبارة عمان وعلى متنها 782 معتمرا قادمة من ميناء ينبع والعبارة القاهرة وعلى متنها 487 راكبا و4 شاحنة و31 سيارة، كما تغادر السفينة RISING FALOCN وعلى متنها 27 ألفا طن فوسفات متجهة إلى الهند والعبارة محبة وعلى متنها 494 معتمرا متجهة إلى ميناء ينبع والعبارة مسرة وعلى متنها 296 راكبا و11 شاحنة و8 سيارة والسفينة النوى إكسبريس وعلى متنها 68 شاحنة والسفينة الحرية وعلى متنها 83 شاحنة.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة أمانة وعلى متنها 1281 راكبا و10 شاحنات و25 سيارة والسفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 73 شاحنة، فيما غادرت العبارة القاهرة وعلى متنها 38 راكبا و40 شاحنة و7 سيارات والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 98 شاحنة و103 راكاب و1 سيارة.

ويصل ميناء نويبع اليوم العبارة إيلة وعلى متنها 838 راكبا منهم 489 معتمرا و11 باص عمرة و2 سيارة و2 باص جيت والسفينة بريدج وعلى متنها 8 برادات و8 تريلات.

بينما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة سينا وعلى متنها 399 راكبا منهم 80 معتمرا و2 باص عمرة و4 برادات و13 تريلا و3 سيارة فيما غادرت العبارة إيلة وعلى متنها 314 راكبا منهم 189 معتمرا و4 باص عمرة و4 تريلات والسفينة بريدج وعلى متنها 18 برادا و6 تريلا.