تعرف على حركة التجارة بموانئ البحر الأحمر اليوم الخميس

تداولت الموانئ التابعة للهيئة العامة لموانئ البحرالأحمر، اليوم الخميس، 464 شاحنة محملة بالبضائع و43 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم ثلاث سفن وهى أمانة، الحرية 2، عزيز أكسبريس وعلى متنهم 142 شاحنة و21 سيارة بينما تغادر السفينة بوسيدون أكسبريس وعلى متنها 109 شاحنة و5 سيارات، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 100 شاحنة وسيارة وغادرت العبارة أمانة وعلى متنها 19 شاحنة و15 سيارة.

كما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينتين أيلة وبريدج وعلى متنهم 17 شاحنة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين سينا وأيلة وعلى متنهما 22 شاحنة، وسيارة واحدة، وغادرت السفينتين أيلة وبريدج وعلى متنهما 55 شاحنة، بينما يستقبل ميناء الغردقة العبارة كوين نفرتيتى.

وتتضمن موانئ الهيئة موانئ تجارية: السويس (بورتوفيق) – سفاجا – نويبع ، وسياحية : الغردقة – شرم الشيخ – دهب – طابا – مرسى علم، وتعدينية: الحمراوين– القصير– أبو غصون– أبو زنيمة – أبو طرطور – رأس حجرية – سفاجا التعدينى.

إضافة إلى موانئ البترول: حوض البترول – رأس غارب – رأس سدر – مرسى بدران – وادى فيران – رأس شقير – جبل الزيت – شرق جبل الزيت.