تعرف على حركة التجارة المتداولة بموانئ البحر الأحمر اليوم الأربعاء

شهدت موانئ البحر الأحمر اليوم الأربعاء، تداول 1143 طن بضائع عامة ومتنوعة، و305 شاحنات، وشملت حركة الصادرات 912 طن بضائع عامة، و150 شاحنة، بينما شملت حركة الواردات 231 طن بضائع عامة، و155 شاحنة، ويتواجد 9 سفن علي أرصفة الموانئ .

كما استقبل ميناء سفاجا السفينة أمل، بحمولة 80 شاحنة، بجانب وصول السفينة (MYKONOS ) بحمولة 31500 طن ألومنيوم وغادرت السفينة بوسيدن اكسبريس ) ميناء الميناء محمل بنحو 115 شاحنة .

كما استقبل ميناء نويبع السفينتين عمان وسيناء وبربدج ( وصول / سفر )، وتم استقبال 75 شاحنة بحمولة 231 طنًا، وتصدير 35 شاحنة، بحمولة 912 طنًا