تعرف على حركة البضائع في الموانئ المصرية خلال ثلاث سنوات

حققت الموانئ المصرية زيادة خلال العام الماضي 2019 في معدل تداول البضائع لتسجل أعلى معدل لها خلال ثلاثة سنوات منذ 2017 وحتى 2019 .

وفي هذا الصدد نرصد معدلات تداول البضائع بالموانئ المصرية خلال الثلاث سنوات الماضية، وذلك وفقا لبيانات قطاع النقل البحري “المشرف على الموانئ المصرية” .

الموانئ المصرية تتداول 170 مليون طن خلال 2019

وحققت الموانئ المصرية 172 مليون طن خلال العام الماضي 2019 وذلك مقارنة بما تحقق في عام 2018 والتي كانت 157.8 مليون طن، فيما وصلت في عام 2017 قرابة 149.5 مليون طن.

ميناء الإسكندرية يفقد 400 ألف طن في 2019

وأشار التقرير إلى أن الكميات التي تداولتها الموانئ خلال 2019 كانت مقسمة بين ميناء الإسكندرية والتي تداولت 62 مليون طن وذلك مقابل 62.4 مليون طن في عام 2018، بإنخفاض قدره 400 ألف طن، فيما وصلت في عام 2017 إلى قرابة 56.4 مليون طن.

ميناء دمياط يحقق نموا قدره 11 مليون طن في 2019

فيما وصلت إجمالي ما تداوله ميناء دمياط 36 مليون طن، وذلك مقابل 24.7 مليون طن في عام 2018 ، بينما كانت في 2017 قرابة 35.2 مليون طن.

أما هيئة موانئ البحر الأحمر فقد تداولت خلال العام الماضي 2019 ، نحو 5 مليون طن، وذلك مقابل 5.4 مليون طن في عام 2018، فيما كانت في 2017 قرابة 7.3 مليون طن.

فيما تداولت موانئ المنطقة الإقتصادية لقناة السويس والتي تشمل ( شرق وغرب بورسعيد، والسخنة) وصلت إلى 58 مليون طن خلال العام الماضي 2019، وذلك مقابل 65.3 مليون طن في عام 2018، فيما كانت في 2017 قرابة 50.5 مليون طن.

الموانئ المصرية تتبع ثلاثة جهات مختلفة

وتتنوع الموانئ المصرية حاليا إلى ثلاثة أنواع من الموانئ يتبع ثلاثة جهات، أهمها التابعة لوزارة النقل والتي تضم موانئ الإسكندرية، والدخيلة، ودمياط، وسفاجا وبعض موانئ البحر الأحمر.

فيما تتبع المجموعة الثانية الهيئة الإقتصادية لقناة السويس وتضم موانئ شرق وغرب بورسعيد، والأدبية، والطور.

أما المجموعة الثالثة فتتمثل في موانئ العريش بشمال سيناء، وأبو قير بالإسكندرية، وبرنيس بالبحر الأحمر، وجرجوب بمطروح.

10 مليون طن فقط بين الطاقة التصميمية والتشغيلية

من ناحية أخرى، وصلت الطاقة التصميمة للموانئ المصرية 170 مليون طن، وبذلك يكون الفارق بين الطاقة التشغيلية والاستعابية قرابة 10 مليون طن فقط، وبالتالي هناك نقص شديد في الأرصفة والطاقة التصميمية بوجه عام.

وذكر تقرير قطاع النقل البحري أن طاقة ميناء الإسكندرية التصميمية قدرها 37.9 مليون طن، والدخيلة 27 مليون طن، ودمياط 21.7 مليون طن، وبورسعيد غرب 12 مليون طن، والعريش 1.2 مليون طن، وشرق بورسعيد 12 مليون طن، والسويس 6.6 مليون طن، وحوض البترول 8 مليون طن، والأدبية 11 مليون طن.

كما أن الطاقة التصميمية لميناء السخنة حسب قطاع النقل البحري تصل إلى 23 مليون طن، وسفاجا 6.5 مليون طن ونويبع والطور 3 مليون طن، ليصل الإجمالي 170 مليون طن.