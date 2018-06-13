تعرف على حركة أسعار الأسمنت البورتلاندي والأبيض

محمود زكي كشف التقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء عن تراجع أسعار الأسمنت البورتلاندي خلال شهر مايو بنسبة 8.4% مقارنة بشهر أبريل من العام الحالي. وأضاف التقرير أن سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع بلغ 870 جنيها للطن مقابل 950 جنيها خلال شهر أبريل. في حين سجل

محمود زكي

كشف التقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء عن تراجع أسعار الأسمنت البورتلاندي خلال شهر مايو بنسبة 8.4% مقارنة بشهر أبريل من العام الحالي.

وأضاف التقرير أن سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع بلغ 870 جنيها للطن مقابل 950 جنيها خلال شهر أبريل.

في حين سجل الأسمنت زيادة في شهر مايو خلال العام الحالي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بنسبة 21% وحقق الطن وقتها 715 جنيها تسليم أرض المصنع.

ولفت التقرير إلى زيادة أسعار الأسمنت الأبيض بنسبة 10% خلال شهر مايو مقارنة بشهر أبريل من العام الحالي، وحقق طن الأسمنت خلال مايو 2200 جنيه مقابل 1900 جنيه فى أبريل الحالى.