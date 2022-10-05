تعرف على حدود السحب والشراء من بطاقات بنك Cib خارج مصر

أقر بنك Cib حدود الإنفاق الدولية لبطاقات الخصم المباشر والبطاقات الائتمانية.

حدود الإنفاق

ويتراح الحد الشهري للسحب النقدي خارج مصر بالنسبة لبطاقات الخصم المباشر، من 5 آلاف جنيه إلى 300 ألف جنيه.

وتتراوح حدود الإنفاق اليومية للبطاقات الائتمانية من بنك cib من 3 آلاف إلى 30 ألف جنيه.

وتبدأ حدود السحب الأسبوعي النقدي خارج مصر من 3 آلاف جنيه وينتهي بـ 30 آلاف جنيه مصري.

يُشار إلى أن الحد الأقصى لاستخدام البطاقة بالعملة الأجنبية خلال 30 يومًا هو نفسه مبلغ الحد الائتماني للبطاقة الائتمانية، مع العلم أنه سيتم احتساب 30 يومًا منذ أول معاملة شراء للبطاقة بالعملة الأجنبية على أساس متجدد.

أرباح بنك Cib

جدير بالذكر أن أرباح بنك Cib ارتفعت بنسبة 9% خلال الربع الثاني من عام 2022، لتصل 3.5 مليار جنيه، مقارنة بصافي ربح 3.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021.

وارتفع عائد القروض والإيرادات المشابهة خلال الربع الثاني من 2022 لتسجل 12.3 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 10.89 مليار خلال فترة المقارنة من 2021.

كما ارتفع صافي دخل البنك من العائد خلال الربع الثاني من 2022 لتسجل 7.01 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 6.01 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من 2021.

وارتفعت أرباح البنك التجاري الدولي مصر بنسبة 28% خلال النصف الأول من 2022، لتصل 7.76 مليار جنيه، مقارنة بصافي ربح 6.1 مليار خلال نفس الفترة من عام 2021.

وزاد عائد القروض والإيرادات المشابهة خلال النصف الأول من 2022 لتصل 24.3 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 21 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من 2021.

وارتفع صافي دخل البنك من العائد خلال النصف الأول من 2022 لتسجل 13.7 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 11.69 مليار خلال فترة المقارنة من 2021.

وسجل التمويل المقدم للشركات والأفراد 191 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 17% عن النصف الأول من عام 2022، أو صافي 11% من أثر خفض قيمة الجنيه، بحصة سوقية للقروض بلغت 5.19%.

وسجلت الودائع 428 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 5% عن النصف الأول من عام 2022، أو 1% صافية من تأثير تخفيض قيمة الجنيه، بحصة سوقية للودائع بلغت 6.13%، وفقًا للبيانات المالية.

وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 44.8% بنهاية النصف الأول من عام 2022، بحسب البيانات المالية.