تعرف على حجم واردات مصر من السيارات ومكوناتها خلال يونيو الماضي

سجلت قيمة واردات مصر من السيارات ومكوناتها نحو 183 مليونا و152 ألف دولار خلال يونيو الماضى.

وبحسب التقرير الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذى حصلت “المال” على نسخة منه، فإن إجمالى واردات مصر من سيارات الركوب قدرت بنحو 137.9 مليون دولار.

وبلغت واردات السيارات التجارية “نقل البضائع” نحو 12.4 مليون دولار، فيما استوردت مصر من مكونات إنتاج المركبات (هياكل وكماليات) خاصة بعمليات التصنيع، نحو 31.2 مليون دولار.

وقدرت واردات مصر من مركبات النقل الجماعي نحو 84 وحدة بقيمة استيرادية 1.4 مليون دولار خلال يونيو الماضى.

صادرات مصر من السيارات ومكوناتها تسجل 6.2 مليون دولار

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن قيمة صادرات مصر من السيارات ومكوناتها مسجلة نحو خلال يونيو الماضى نحو 6 ملايين و213 ألف دولار خلال يونيو الماضى.

واستودرت 5 دول هي «الأدرن، والمملكة المتحدة، والسعودية، وألمانيا، وإيطاليا» نحو 37 مركبة بقيمة بلغت 5 ملايين و60 ألف دولار خلال الشهر ذاته.

وتصدرت الأدرن قائمة الدول الأكثر استيرادًا للمركبات من مصر بقيمة بلغت 3.3 مليون دولار بإجمالى 17 مركبة، تبعتها «المملكة المتحدة» ثانيًا بنحو مليون و30 ألف دولار بنحو 9 مركبات.

وجاءت «السعودية» في المرتبة الثالثة بنحو 696.2 ألف دولار بواقع 7 مركبات، أعقبتها «ألمانيا» رابعًا بـ13 ألف دولار بنحو 3 مركبات.

وظهرت «إيطاليا» في المركز الخامس بقائمة الدول المستوردة للسيارات من مصر خلال يونيو الماضى، بقيمة 6121 دولار بإجمالى مركبة واحدة.