تعرف على حجم مشاركة القطاع الزراعي في الاقتصاد القومي

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا جديدا من إصداره الرابع “أرقامX الزراعة”، أشار خلاله إلى أهم الأرقام الخاصة بالقطاع الزراعي في مصر.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي مساحة مصر الزراعية تبلغ حوالي 9.7 مليون فدان، بينما يصل إجمالي المساحة المحصولية إلى حوالي 17.5 مليون فدان وذلك على مدار المواسم الزراعية في العام.

كما لفت التقرير إلى أن القطاع الزراعي المصري، يساهم بنسبة تبلغ حوالي 17% في الصادرات السلعية إلى الخارج، وتبلغ نسبة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 15% كذلك تبلغ نسبة العاملين بالقطاع الزراعي حوالي 25 % من إجمالي القوى العاملة في مصر .

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.

كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك الإصدار الأخير أرقام في الزراعة، الذي يلقي الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام.