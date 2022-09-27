تعرف على حجم صادرات مصر من الأسماك خلال 2020

أكد الدكتور صلاح مصيلحي رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن صادرات مصر من الأسماك سجلت خلال عام 2020 نحو 28 ألفا و11 طنا مقارنة مع 19 ألف طن خلال 2015 مشيرا إلي أن إنتاج مصر من الأسماك بلغ في آخر رصد بنهاية 2020 نحو 2.2 مليون طن تقريبا.

وأكد مصيلحي في تصريحات خاصة لجريدة “المال” أنه صدر قانون رقم 146 لسنة 2021 بإنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والذي يساهم فى تنمية وتطوير الثروة السمكية من خلال حماية البحيرات وتنظيم الصيد من خلال الحفاظ على المسطحات المائية الحالية المتاحة للصيد والاستزراع السمكي .

وأوضح مصليحي أن الحفاظ على المسطحات المائية يتم من خلال طريق الآتى من خلال العمل على تطهير وتطوير البواغيز فى البحيرات الشمالية وإزالة المسطحات النباتية وتطهير البحيرات.

وأوضح مصليحي أنه يتم استكمال البنية الأساسية للمناطق الحالية أو للمناطق التي يقترح أن تقام بها مشروعات إنتاج سمكي، (شبكة طرق ـ توصيل الكهرباء ـ تنظيم قنوات الرى الصرف) .

وكشف مصليحي أنه تم تحديد مناطق لرعاية الزريعة يمنع فيها الصيد على أن تزود هذه المناطق بمفرخات للأنواع السمكية المختلفة (كمرحلة أولى مفرخ لكل بحيرة).

واوضح مصليحي أنه تم إنشاء نظام مراقبة بيئي متقدم لتحديد أسباب ومصادر وأنوع التلوث وكيفية التخلص منه.