تعرف على حجم صادرات السيراميك خلال الست سنوات الماضية (جراف)

2015 الأعلى في الصادرات

سجلت صادرات السيراميك المصري خلال الستة أشهر الأولى من عام 2015 قيمة 102 مليون دولار والتي تعادل 765 مليون جنيه في تلك الفترة ، وفقا للتقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء.

أوضح المجلس التصديري أن صادرات السيراميك خلال الفترة المذكورة من العام 2016 سجلت 61 مليون دولار والتي تقدر بحوالي 515 مليون جنيه خلال تلك الفترة.

وأشار إلى أن حجم الصادرات خلال الستة أشهر الأولى من عام 2017 بلغت 66 مليون دولار، في حين سجلت خلال نفس الفترة من 2018 قيمة 88 مليون دولار.

وأضاف أن حجم صادرات السيراميك خلال الفترة من بداية يناير إلى نهاية يونيو من 2019 سجلت حوالي 81 مليون دولار والتي تعادل حوالي 1.1 مليار جنيه تقريبا.

وأشار المجلس إلى أن حجم الصادرات خلال النصف الأول من العام الحالي 2020 بلغت حوالي 59 مليون دولار والتي تعادل حوالي 937 مليون جنيه.