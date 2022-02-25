اقتصاد وأسواق

تعرف على حجم التجارة المشتركة بين مصر وأوكرانيا في الـ 11 شهرا الأولى من 2021

شهدت الصادرات المصرية خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام الماضي ارتفاعاً مسجلةً نحو 117.153 مليون مقابل 56.421 مليون دولار سجلتها في الفترة المقابلة من عام 2020
سمر السيد 6:40 م, الجمعة, 25 فبراير 22 6:40 م, الجمعة, 25 فبراير 22

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أظهرت بيانات حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع حجم التجارة المشتركة بين مصر وأوكرانيا خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضيين مسجلةً نحو 1.787 مليار دولار مقابل 1.840 مليار في الفترة المقابلة من العام 2020.

وبحسب بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن “الإحصاء” مؤخراً، شهدت الصادرات المصرية خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام الماضي ارتفاعاً مسجلةً نحو 117.153 مليون مقابل 56.421 مليون دولار سجلتها في الفترة المقابلة من عام 2020.

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على الجانب الآخر، شهدت الواردات الأوكرانية لمصر تراجعاً مسجلةً نحو 1.67 مليار مقابل 1.78 مليار في فترة المقارنة السابق ذكرها .

وأعلنت وكالة الأنباء الروسية نوفوستي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحسب الكرملين مستعد لإرسال وفد روسي إلى مينسك لإجراء مفاوضات مع الوفد الأوكراني.

وأفاد مسئولون في أوكرانيا بأن قوات روسية وصلت إلى العاصمة كييف خلال اليوم الثاني من الغزو الروسي.

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وبحسب تقارير صحفية، فإن القوات الروسية وصلت إلى مناطق في شمالي العاصمة، وتظهر مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي مركبات مصفحة روسية في كييف.

ويقاوم الأوكرانيون الغزو الروسي على عدة جبهات، بعد تعرضهم أمس الخميس لهجمات من الشرق والشمال والجنوب.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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