تعرف على حجم أعمال أهم 10 شركات تابعة لغرفة ملاحة دمياط خلال العام الماضي

أظهرت أحدث بيانات لقطاع النقل البحري بالإسكندرية، و” المشرف على الموانئ المصرية ” حجم أعمال شركات التوكيلات الملاحية العاملة، التابعة لغرفة ملاحة دمياط خلال العام قبل الماضي.



وحسب أحدث تقرير لقطاع النقل البحري، فقد أحتلت شركة السيد الريدي المرتبة الأولى بين الشركات والتي بخدمة 223 سفينة، وجميعها ترددت على ميناء دمياط، فيما واحتلت شركة عبدالعظيم الريدي المرتبة الثانية، وذلك بخدمة 222 سفينة، منها 32 سفينة مترددة على ميناء الإسكندرية، و190 سفينة مترددة على ميناء دمياط.



وجائت شركة وليد الصعيدي في المرتبة الثالثة وذلك لخدمة 64 سفينة وجميعها مترددة على ميناء دمياط، بينما جائت شركة منير بيصار في المرتبة الرابعة وذلك بخدمة 55 سفينة مترددة على منياء دمياط أيضا.



واحتلت شركة مكرم نبهان المرتبة السادسة وذلك بخدمة 30 سفينة جميعها بميناء دمياط، فيما كانت شركة محمد فتحي المرتبة السابعة بخدمة 8 سفن مترددة على ميناء دمياط فقط.



واحتلت المرتبة التاسعة شركة عصام الدين بدوي المرتبة الثامنة وذلك بخدمة 7 سفن مترددة على ميناء الإسكندرية، بينما احتلت شركة يحيى حيدر المرتبة التاسعة بخدمة 6 سفن منها 2 بميناء الإسكندرية و4 بميناء دمياط، فيما احتلت شركة وليد موسى المرتبة العاشرة بواقع 4 سفن بميناء دمياط.



وأنشأت غرفة ملاحة دمياط بموجب قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم (29) لسنة 1986، ويتم الإشراف على الغرفة من قطاع النقل البحري بوزارة النقل، وهيئة الميناء بذات القرار فى مادته الأولى.

كما حدد القرار المشار إليه اختصاصات غرفة الملاحة على سبيل الحصر كما ورد بالقرار بأن تعنى غرف الملاحة بالمصالح المشتركة لأعضائها وتمثلهم لدى السلطات العامة كما تساعد ذلك السلطات على تنمية الملاحة ورفع كفاءتها وعلى وجه الخصوص.



كما تختص الغرفة بدراسة المسائل ومشروعات القوانين التى تؤثر على النشاط فى عمليات النقل البحرى وابداء الرأي فيها وتقديم وجهات النظر للسلطات المختصة وخاصة ما يتعلق بالموانئ الوطنية، والعرف والاتفاقيات الدولية ، والاتفاقات البحرية ،والتطوير فى بناء وتجهيز وإدارة السفن .



كما تقوم التعاون والتنسيق مع المصالح والهيئات الحكومية وغير الحكومية ابتغاء تحقيق الصالح العام، والمساهمة فى تطوير العلاقات الدولية فى مجال النقل البحرى، ودراسة النوالين واتجاهات الأسواق والمؤتمرات الملاحية بشأنها ووضع التوصيات اللازمة .