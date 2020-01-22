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تعرف على حالة طقس الخميس 23-1-2020 على مستوى الجمهورية

حالة البحر المتوسط مضطرب وارتفاع الموج يتراوح مابين 2.5 إلي 3 أمتار والرياح شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.5 إلي 2 متر والرياح شمالية شرقية.
دعاء محمود 12:49 ص, الخميس, 23 يناير 20 12:49 ص, الخميس, 23 يناير 20

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أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن طقس اليوم الخميس يسوده شبورة صباحا على بعض المناطق في محافظة القاهرة الكبري وغيوم جزئي، أما حالة الرياح فتكون معتدلة.

وأضافت الهيئة أن منطقة الوجه البحري تشهد تساقط للأمطار الخفيفة علي مناطق متفرقة وشبورة صباحية، بينما تشهد السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة علي مناطق متفرقة والرياح نشطة، أما الملاحة البحرية مضطربة.

وعن جنوب سيناء والغردقة تشهد غيوم جزئي وسقوط للأمطار علي مناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر، وبالنسبة لشمال الصعيد غيوم جزئي والرياح معتدلة، بينما يشهد جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس مشمس ورياح معتدلة.

أما عن حالة البحر المتوسط مضطرب وارتفاع الموج يتراوح مابين 2.5 إلي 3 أمتار والرياح شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.5 إلي 2 متر والرياح شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغري والعظمي علي محافظات مصر وعدد من المدن العربية والعالمية.

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بقلم دعاء محمود

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