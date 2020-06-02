تعرف على حالة الطقس في مصر خلال 3 أيام مقبلة

تبدأ من اليوم الثلاثاء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تنبؤ جوي بشأن حالة الطقس لمدة 3 أيام بدءاً من اليوم الثلاثاء 2 يونيو وحتي يوم الخميس 4 يونيو الجاري.

ورصدت “المال” في هذا التقرير التفاصيل الكاملة بشأن حالة الطقس خلال الفترة المذكورة إعلاه وهي كالأتي:

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

يسود القاهرة الكبري والوجه البحري اليوم الثلاثاء، طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلا، غائم جزئي يصاحبه شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة تنشط أحيانا علي القاهرة، وتصل نسبة متوسط الرطوبة لـ 80% علي القاهرة 85% للوجه البحري.

أما السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، فالطقس لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلا، غائم جزئي والرياح معتدلة تنشط أحيانا علي السواحل الغربية، فيما تكون نشطة علي السواحل الشرقية، وتصل متوسط الرطوبة لنسبة 85% لكلا منهما.

وتشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسا حارا نهارًا لطيفا ليلا، غائم جزئي، والرياح معتدلة، وتصل نسبة متوسط الرطوبة لـ 75%.

وعلي شمال الصعيد فالطقس مشمس مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، أما جنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلا والرياح معتدلة، كما تصل متوسط الرطوبة لنسبة 50% علي الشمال و 40% للجنوب.

حالة الطقس يوم الأربعاء

تشهد القاهرة الكبري والوجه البحري يوم الأربعاء، طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلا، غائم جزئي وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، كما تصل نسبة متوسط الرطوبة لـ 80% علي القاهرة 85% للوجه البحري.

أما السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، فالطقس لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلا، غائم جزئي وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، كما تبلغ نسبة متوسط الرطوبة لـ 85% لكلا منهما.

وتشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسا مائلا للحرارة نهارًا لطيف ليلا، غائم جزئي، والرياح نشطة ما يؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية، وتصل متوسط الرطوبة لنسبة 75%.

وعلي شمال الصعيد فالطقس غائم جزئي مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة، أما جنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلا، مع سقوط للأمطار الخفيفة علي المناطق الداخلية للصحراء الغربية والرياح معتدلة، وتصل متوسط الرطوبة لـ 50% علي الشمال و 40% للجنوب.

طقس يوم الخميس

ترتفع درجات الحرارة خلال يوم الخميس ليسود طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلا، غائم جزئي، والرياح نشطة وذلك علي القاهرة، بينما الوجه البحري مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة، أما نسبة متوسط الرطوبة 80% للقاهرة و85% للوجه البحري.

أما السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، فالطقس لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلا، غائم جزئي والرياح معتدلة تنشط علي بعض المناطق في السواحل الغربية بينما تكون نشطة علي السواحل الشرقية، وتبلغ نسبة متوسط الرطوبة لـ 85% لكلا منهما.

وتشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسا حارا نهارًا لطيفا ليلا، غائم جزئي، والرياح معتدلة، وتصل نسبة متوسط الرطوبة لـ75%.

أما شمال الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، أما جنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلا والرياح معتدلة، كما تصل نسبة متوسط الرطوبة لـ 50% علي الشمال و 40% للجنوب.