تعرف على حالة الطقس في مصر حتى يوم الأربعاء المقبل

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تنبؤ جوي لمدة 3 أيام خلال الفترة من يوم الإثنين 8 يونيو وحتى يوم الأربعاء 10 يونيو الجاري.

ورصدت “المال” في هذا التقرير التفاصيل الكاملة لحالة الطقس خلال الفترة المذكورة أعلاه وهي كالأتي:

طقس يوم الإثنين

يسود القاهرة الكبرى يوم الإثنين، طقس شديد الحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا، شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، بينما طقس الوجه البحري حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا، شبورة صباحًا والرياح معتدلة، كما تصل نسبة متوسط الرطوبة لـ 75% علي القاهرة و80% للوجه البحري.

أما السواحل الشمالية الغربية، فالطقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلا، غائم جزئي، شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة، فيما يكون طقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلًا والرياح معتدلة، وتبلغ نسبة متوسط الرطوبة لـ 85% لكلا منهما.

وتشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسا حارا نهارًا لطيفا ليلا، غائم جزئي، والرياح معتدلة تنشط أحياناً، وتصل نسبة متوسط الرطوبة لـ 75%.

وعلي شمال الصعيد فالطقس مشمس شديد الحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة، أما جنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلا والرياح معتدلة، كما تصل نسبة متوسط الرطوبة لـ 50% علي الشمال و 40% للجنوب.

طقس يوم الثلاثاء

تشهد القاهرة الكبري والوجه البحري يوم الثلاثاء، طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلا، وتتكون شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا علي القاهرة، كما تصل نسبة متوسط الرطوبة لـ 75% علي القاهرة و80% للوجه البحري.

وعلي السواحل الشمالية الغربية، فالطقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة، أما طقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا، غائم جزئي والرياح معتدلة، كما تبلغ نسبة متوسط الرطوبة لـ 85% لكلا منهما.

وتشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسا شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا، غائم جزئي، والرياح معتدلة تنشط علي بعض المناطق، وتصل نسبة متوسط الرطوبة لـ 75%.

وعلي شمال الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا والرياح معتدلة، أما جنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا والرياح معتدلة، كما تصل نسبة متوسط الرطوبة لـ 50% علي الشمال و 40% للجنوب.

طقس يوم الأربعاء

يسود القاهرة الكبرى والوجه البحري يوم الأربعاء، طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلا، شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، كما تصل نسبة متوسط الرطوبة لـ 75% علي القاهرة و80% للوجه البحري.

وعن طقس السواحل الشمالية الغربية، معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة، أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فالطقس مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا، غائم جزئي والرياح معتدلة، وتبلغ نسبة متوسط الرطوبة لـ 85% لكلا منهما.

أما جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فالطقس حار نهارًا لطيف ليلا، غائم جزئي، والرياح معتدلة تنشط أحيانا وتصل نسبة متوسط الرطوبة لـ75%.

فيما يكون طقس شمال الصعيد شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلا والرياح معتدلة، أما جنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلا والرياح معتدلة، كما تصل نسبة متوسط الرطوبة لـ 50% علي الشمال و 40% للجنوب.