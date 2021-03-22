تعرف على حالة الطقس حتى يوم الأحد المقبل.. أمطار ورياح وانخفاض في الحرارة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تنبؤًا بشأن حالة الطقس، خلال الفترة من يوم الأربعاء حتى يوم الأحد المقبل 28 مارس.

وتتوقع الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم من 8 إلى 10 درجات، ليسود طقس لطيف شمالًا مائل للحرارة جنوبًا بارد ليلًا.

ورصدت “المال”، في هذا التقرير، التفاصيل الكاملة بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة، خلال الفترة المذكورة، وهي كالآتي:

يوم الأربعاء

فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء.

نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد قد تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد.

يوم الخميس

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية.

يوم الجمعة

شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى ومدن القناة.

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

شبورة مائية

يوم السبت

شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى.

نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

يوم الأحد

شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى.

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

كانت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، قد طالبت المواطنين بالاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية، وذلك من أسبوع إلى 10 أيام حتى يستقر الجو؛ وذلك لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

وأضافت شاكر، في مداخلة لها لإحدي البرامج، أن درجة الحرارة غدًا الثلاثاء ستكون العظمى 30 درجة، ويوم الأربعاء سيكون هناك انخفاض شديد في درجات الحرارة لتعود مرة أخرى إلى 23 درجة مئوية العظمى، و12 الصغرى.