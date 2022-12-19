تعرف على حالات إلغاء تخصيص وحدات مشروع «داره»

طرح صندوق التنمية الحضارية حوالي 1284 وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى بمشروع “داره”، وذلك في تسع محافظات بأنحاء الجمهورية.

وأعلن الصندوق عن فتح باب الحجز أمس الأحد لحجز وحدات مشروع “داره” عن طريق الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، على أن تستمر مدة الحجز حتى يوم 12 يناير المقبل.

وأتاح الصندوق كراسات الشروط الخاصة بكل محافظة على الموقع الإلكتروني للبنك، بداية من 18 ديسمبر حتى 12 يناير القادم.

حالات إلغاء تخصيص الوحدات السكنية

ووفقاً لكراسة الشروط، هناك ثماني حالات يتم فيها إلغاء تخصيص الوحدات السكنية للأفراد، وهي:

1-في حالة طلب المخصص له الوحدة

2-في حالة عدم استكمال نسبة الـ 15% المنصوص عليها خلال الفترة المحددة من نظام سداد قيمة الوحدة

3-في حالة اكتشاف أو ظهور أيه مخالفات لشروط الحجز أو البنود الواردة بكراسة الشروط

4-في حالة عدم قيام المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة باستكمال سداد الدفعات الربع سنوية خلال المهلة الممنوحة للسداد

5-التنازل او التصرف في الوحدة بدون الحصول على موافقة مسبقة من الصندوق.

6-تغيير الغرض المخصص له الوحدة دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الصندوق، وسداد الرسوم والمصاريف المقررة حال الموافقة، ويكون المخصص له الوحدة وحده مسئولاً عن استيفاء كافة موافقة الجهات الادارية المختصة وبما لا يؤثر على الصحة العامة.

7-عدم أتمام إجراءات التعاقد واستلام الوحدة خلال شهرين تبدأ من تاريخ انتهاء فترة سداد الدفعات الربع سنوية.

8-في حالة انقضاء شهرين من التاريخ الواجب فيه سداد قيمة القسط المستحق أو أي مبلغ آخر دون سداده أو تكرار التأخير في سداد قيمة أي قسط من الأقساط المستحقة.

وبحسب كراسة الشروط، لا يجوز للمخصص له الوحدة قبل سداد كامل ثمن الوحدة أو أي مبالغ أخرى مستحقة عليها، البيع أو التنازل أو التصرف في الوحدة المبيعة أو في أي جزء منها أو ترتيب عليها أي حقوق عينية أو شخصية أو تقديمها كحصة عينية في شركة ولو كانت شركة واقع أو التنازل عن العقد أو حوالته كلياً أو جزئياً دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الصندوق.

كما لا يجوز للمخصص له الوحدة التأخر عن استلام الوحدة متى تم إخطاره من البنك بأحد طرق التواصل.