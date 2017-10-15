تعرف على جوائز القومي للسينما للفيلم للروائي الطويل والقصير

سلوى عثمان ، رحاب صبحىأكد الدكتور سمير سيف، رئيس المهرجان، أن جوائز المهرجان تبلغ مليون جنيه للأفلام للروائية الطويلة، و184 ألفا للأفلام القصيرة والتحريك.وأعلن سيف أنه سيتم إلغاء عرض الأفلام الطويلة بالقاهرة هذا العام، وستعرض بدلا من ذلك بـ 7 محافظات نظرا لأنها لا تحظى بإقبال الجمهور عليها؛ لأنه

سلوى عثمان ، رحاب صبحى

أكد الدكتور سمير سيف، رئيس المهرجان، أن جوائز المهرجان تبلغ مليون جنيه للأفلام للروائية الطويلة، و184 ألفا للأفلام القصيرة والتحريك.

وأعلن سيف أنه سيتم إلغاء عرض الأفلام الطويلة بالقاهرة هذا العام، وستعرض بدلا من ذلك بـ 7 محافظات نظرا لأنها لا تحظى بإقبال الجمهور عليها؛ لأنها تكون مرفوعة من قاعات العرض، وأثار هذا القرار الكثير من اللغط والنقاشات بالمؤتمر، حيث رفض العديد من الحضور لهذه الفكرة، وأكد الدكتور سيف أن هذا القرار جاء لعزوف الجمهور بالقاهرة على مشاهدة هذه العروض.

ومن جانب آخر، وصل منذ قليل الدكتور أحمد عواض، رئيس صندوق التنمية الثقافية، للمؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل الدورة الـ21 لـ”المهرجان القومى للسينما المصرية” الذي ستقام فاعلياته في الفترة من 18 وحتى 26 أكتوبر الجاري، بصفته ممثل الجهة المنظمة للمهرجان.

وقال الدكتور عواض إنه أصبحت هناك ضرورة للحفاظ المادى على المهرجان.