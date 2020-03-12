تعرف على جهود وزارة الزراعة لمواجهة الآثار السلبية للأمطار اليوم



تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عدة تقارير من جميع قيادات الوزارة ومديري المديريات بالمحافظات حول تأثير الظروف الجوية الحالية على المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

وأكدت بيان صادر عن وزارة الزراعة أن جميع أجهزة الوزارة تعمل بشكل طبيعي وتتلقي غرف العمليات بمديريات الزراعة بالمحافظات شكاوي المواطنين على مدار الساعة، حيث يتم التعامل معها فورا ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المستمرة لأزمة الأمطار الغزيرة والظروف الجوية السيئة التي تتعرض لها البلاد حاليا.

أكد القصير إتمام المتابعة الفورية لحل أي أزمات في الموانئ والمنافذ التابعة للحجر الزراعي قد تواجه انتظام حركة الصادرات الزراعية، مشيرا إلى أن الأمور تسير بانتظام، كما لم يتم تسجيل أي حالات تعدِ على الأراضي الزراعية حتى الآن .

وأضاف أن أطباء حديقة الحيوان قاموا بواجبهم في تغذية الحيوانات ورعايتها وحمايتها من الأحوال الجوية السيئة إضافة إلى جهود أطباء الحجر البيطري في المنافذ والحدود والمطارات والموانئ لحماية البلاد من الأمراض والأوبئة العابرة للحدود، كما أن العاملين في محطات التقاوي على مستوى الجمهورية نفذوا التوصيات على الوجه الأكمل لحماية التقاوي من الأمطار الغزيرة.

وقال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية إن جميع المعاهد والمعامل التابعة للمركز تتعاون مع بعضها في متابعة حالة المحاصيل وأيضا إصدار الإرشادات والنصائح للمزراعين والمربين لمواجهة الظروف الجوية المتقلبة وكيفية الاستفادة من الأمطار .

وأضاف سليمان أنه قام بالتنسيق بين جميع قيادات المركز ومتابعة المشروعات والمحطات البحثية التابعة للمركز للاطمئنان على سير العمل فيها وعدم تأثرها بالظروف الجوية السيئة.

جدير بالذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى كانت قد أعلنت حالة الاستعداد القصوى منذ تحذير هيئة الأرصاد الجوية عن سوء حالة الطقس المتوقعة خلال يومي الخميس والجمعة الجاريين، حيث كانت قد أعلنت عبر 4 تقارير سابقة عن دورها بشأن سوء الأحوال الجوية، على مستوى جميع قطاعات الوزارات ومديرياتها بالمحافظات .