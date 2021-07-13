تعرف على جهود الاتحاد المصرى للتأمين فى نشر الوعى التأمينى فى المجتمع

يسعى الاتحاد المصرى للتأمين دائماً إلى دعم وتطوير سوق التأمين إيماناً بأهمية هذا القطاع والدور الذى يلعبه فى دعم الاقتصاد الوطنى، ولهذا فقد قام الاتحاد بعدة مجهودات لنشر الوعى التأمينى لدى المجتمع بهدف زيادة حجم عملاء التأمين ومنها على سبيل المثال تنظيم ماراثون رياضى تم من خلاله إطلاق مبادرة «توقف عن الكتابة …أنقذ حياة»، وكذلك تصميم وإطلاق حملة إعلانية كبيرة على وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الإجتماعى تحت عنوان «أمن قبل تحصل»، وإبرام بروتوكول تعاون مع مؤسسة مؤسسة أهل مصر بهدف مشاركة التأمين فى المسئولية المجتمعية.

طرق تسويق التأمين

وأوضح الاتحاد المصرى للتأمين أن شركة التأمين تستطيع إبرام شراكات مع المحلات التجارية بحيث يقوم المحل بوضع الكتيب الخاص بنشاط الشركة مع السلعة أو المنتج الذى يبيعه. كما يمكن الاتفاق على وضع ملصق دعائى داخل المحل يتضمن الشعار الخاص بشركة التأمين والمنتجات التى تقدمها الشركة، وتعد أحد الأمثلة على هذه الوسيلة التسويقية هو قيام عدد من وكلاء التأمين الأجانب بالإتفاق مع عدة محلات لبيع البيتزا بأن يتم وضع بيانات شركات التأمين التى يقومون بالتسويق لمنتجاتها على صناديق البيتزا وعلى الفواصل التى تستخدم لفصل قطع البيتزا من الداخل فى مقابل قيام شركة التأمين بدفع ثمن تلك الصناديق.

وفي حين أن الكتيبات والمواد التسويقية الأخرى قد تكون أكثر جاذبية وتتضمن عروض مبيعات واضحة ، إلا أن الورقة البيضاء تهدف إلى تقديم دليل مقنع وواقعي على أن منتجاً معيناً هو طريقة ممتازة لحل مشكلة ما؛ وهي عادةً تتكون من 2500 كلمة على الأقل ويتم كتابتها بأسلوب أكاديمي، وغالبًا ما تتم كتابة الورقة البيضاء كمستند مبيعات وتسويق لإغراء العملاء المحتملين أو إقناعهم بمعرفة المزيد عن أو شراء منتج أو خدمة معينة، وهي مصممة لاستخدامها كأداة تسويقية قبل البيع ، وليس كدليل مستخدم أو مستند فنى تم إعداده لتقديم الدعم للعميل بعد إجراء عملية الشراء.

ومن خلال هذه الشراكة تقوم شركة التسويق العقارى بالتسويق لمنتجات شركة التأمين من خلال مقرات شركة التسويق ومواقعها الإلكترونية، كما يمكن أن تمتد تلك الشراكة إلى ما هو أبعد من ذلك بحيث تقوم شركة التسويق العقارى بالإتفاق مع شركة التأمين على تقديم وثيقة تأمين حماية المسكن لعملائها عند قيامهم بشراء المسكن الخاص بهم من خلال الشركة.

جهود الاتحاد المصرى للتأمين

تقوم تلك المواقع بإرسال أفكار تسويقية مبتكرة للمشتركين لديها مما سيساعد فى إثراء الخطة التسويقية لشركة التأمين عند اشتراكها فى مثل تلك المواقع، وبعض الوسائل الدعائية الأخرى مثل إجراء حملات دعائية وترويجية داخل المدارس والجامعات، والمشاركة فى أعمال المسئولية المجتمعية وإرسال رسائل دعائية قصيرة عن شركة التأمين ومنتجاتها على الهواتف المحمولة عن طريق شركات الاتصالات، ورعاية أحد الفرق الرياضية بحيث يتم وضع شعار الشركة على الملابس الرياضية الخاصة باللاعبين أو داخل الملعب.

وذلك بجانب إبرام بروتوكول تعاون مع إتحاد الصناعات المصرية بهدف نشر التقارير والتوصيات الفنية والتغطيات التأمينية الجديدة المقدمة من الاتحاد المصري للتأمين لكل أعضاء اتحاد الصناعات، كما يقوم الاتحاد أيضاً من خلال لجانه الفنية ومن خلال ما يصدره من نشرات تثقيفية بإطلاع سوق التأمين على الاتجاهات العالمية الحديثة فى كافة النواحى المتعلقة بصناعة التأمين والتى من أهمها الأساليب الجديدة والمبتكرة فى التسويق.