تعرف على جديد الدورة 49 لمعرض الكتاب الدولي

علي راشدفي الدورة التاسعة والأربعين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بأرض المعارض في مدينة نصر، والتي قد تكون الأخيرة في هذا المكان –حيث من المقرر أن ينتقل المعرض للتجمع في الدورة المقبلة ما لم يحدث تغيير في هذا القرار- حدثت العديد من التغيرات سواء في القاعات أو في أماكن العرض نفسها.يبدو المعرض

علي راشد

في الدورة التاسعة والأربعين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بأرض المعارض في مدينة نصر، والتي قد تكون الأخيرة في هذا المكان –حيث من المقرر أن ينتقل المعرض للتجمع في الدورة المقبلة ما لم يحدث تغيير في هذا القرار- حدثت العديد من التغيرات سواء في القاعات أو في أماكن العرض نفسها.

يبدو المعرض هذا العام أكثر التصاقا من حيث مخيمات الفعاليات الثقافية وصالات العرض، وليست هناك مسافات بعيدة أو ساحات فارغة بشكل كبير كالأعوام السابقة، ومع اليوم الأول للمعرض –أمس السبت- كان الحضور ضعيفا إلى حد ما وقد يكون السبب في ذلك الطقس البارد والذي حال دون أن يكون هناك طوابير للزوار كما كان يحدث من قبل، مع تنبؤات بأن يزداد العدد في الأيام المقبلة.

وفي سرايا الاستثمار توجد أجنحة عرض دور النشر العربية وأجنحة قطاعات وزارة الثقافة وجناحا الجيش والشرطة، وينفرد ضيف الشرف كالعادة وهو الجزائر بجناح مستقل تبرز فيه صور لرئيسي الدولتين مصر والجزائر ومجموعة من الإصدارات وصور من البيئة الجزائرية، وفي الدور الثاني تجد قاعات الفعاليات الثقافية والتي غيرت أسماؤها هذا العام لتكريم عدد من الشخصيات الثقافية التي وضع أشماؤهم وصورهم على تلك القاعات فالقاعة الرئيسية أطلق عليها اسم شخصية المعرض عبد الرحمن الشرقاوي، أما قاعة ضيف الشرف فسميت بـ”لطيفة الزيات”، وقاعة كاتب وكتاب كانت من نصيب سيد حجاب، بينما قاعة الموائد المستديرة وملتقى الشباب فأصبحت باسم محمد أبو المجد.

كذلك حدث نفس التغيير على المخيمات الموجودة خارج المبنى والتي تتواجد جميعها بالقرب من المبنى ولم تبتعد كما كانت من قبل فأطلق على ملتقى الإبداع اسم مكاوي سعيد، والمسرح المكشوف لزكريا الحجاوي، أما مخيم الفنون فأطلق عليه اسم شادية، بينما بيت البادية للشيخ صديق أبو عبعاب ، والمقهى الثقافي أحمد فؤاد نجم، بينما المكان الذي تقدم فيه الأمسيات الشعرية فأطلق عليه اسم فؤاد حداد، وتوزع ركن الطفل إلى ثلاث أسماء ركن الأنشطة باسم محمد فوزي، وركن الورش الفنية لبابا شارو، بينما الندوات وحفلات التوقيع فباسم أبلة فضيلة.

كانت الأمسيات الشعرية من قبل تتوزع بين ملتقى الإبداع والقاعة الرئيسية إلا أن هذا العام أقيم لها مكان خاص وهو “بيت الشعر.. فؤاد حداد” وتقام فيه جميع الأمسيات الشعرية، كما حدث تغير في المقهى الثقافي الذي كان يقدم في اليوم ثلاثة لقاءات من بينها حفل فني فجاءت هذا العام خالية من الاحتفالات الفنية واكتفت بالمناقشات الأدبية ولقاءات الكتاب.

أما بالنسبة لأماكن دور النشر فهي كما كانت في العام الماضي لم تتغير تقريبا فالناشر الذي زرته في العام الماضي بصالة معينة بجناح معين ستجده في نفس المكان دون أي تغيير لا في المساحة ولا المكان.

الوجوه أيضا لم تتغير فالمسؤولون عن الفعاليات الثقافية هم هم من كانوا مسؤولين عنها في الدورة الماضية، أما الفرق المتطوعة التي كنا نراها في الدورات السابقة بأشكال وفرق مختلفة توحدت هذا العام بزي موحد مكتوب عليه “أنا متطوع” ستجدهم على مداخل المعرض ومهمتهم إرشادك وتوجيهك للمكان الذي تريد الذهاب إليه.