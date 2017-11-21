تعرف على جدول ندوات القاهرة السينمائي

علي راشد
تقام خلال فعاليات الدورة 39 لمهرجان القاهرة السينمائي المقرر انطلاقه مساء اليوم، مجموعة من الندوات الفنية، وهي كالتالي:
اليوم
الوقت
عنوان الندوة
المكان
الخميس
23 نوفمبر
-.1 م: -.3م
ندوة ” هند صبرى “
يدير الندوة الناقد/احمد شوقى
المسرح المكشوف
الجمعة
24 نوفمبر
-.1 م: -.3م
ندوة ” سمير غانم”
يدير الندوة : الناقد/ طارق الشناوى
المسرح المكشوف
السبت
25 نوفمبر
-.11 ص :-. 1 م
ندوة “مناهضة العنف ضد المرأة”
يدير الندوة: أ. ماجدة موريس
المجلس الاعلى للثقافة
الدور الثالث
” قاعة الوزير”
الأحد
26 نوفمبر
-.11 ص :-. 1 م
ندوة “تحديات السينما المصرية”
يدير الندوة : أ. خالد محمود
المجلس الاعلى للثقافة
الدور الثالث
” قاعة الوزير”
الاثنين
27 نوفمبر
-.11 ص :-. 1 م
«نتفليكس– Netflix و مستقبل التوزيع السينمائى “
يدير الندوة : أ. أسامة عبد الفتاح
المجلس الاعلى للثقافة
الدور الثالث
” قاعة الوزير”
الأربعاء
29 نوفمبر
-. 11 ص
” تحية لمن فقدناهم”
يدير الندوة : أ.محمود عبد الشكور
قاعة الحضارة 1