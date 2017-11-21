ثقافة وفنون

تعرف على جدول ندوات القاهرة السينمائي

علي راشد تقام خلال فعاليات الدورة 39 لمهرجان القاهرة السينمائي المقرر انطلاقه مساء اليوم، مجموعة من الندوات الفنية، وهي كالتالي: اليوم الوقت عنوان الندوة