ثقافة وفنون

تعرف على جدول ندوات القاهرة السينمائي

علي راشد تقام خلال فعاليات الدورة 39 لمهرجان القاهرة السينمائي المقرر انطلاقه مساء اليوم، مجموعة من الندوات الفنية، وهي كالتالي: اليوم الوقت عنوان الندوة
21 نوفمبر، 2017 21 نوفمبر، 2017

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علي راشد

تقام خلال فعاليات الدورة 39 لمهرجان القاهرة السينمائي المقرر انطلاقه مساء اليوم، مجموعة من الندوات الفنية، وهي كالتالي:

اليوم

الوقت

عنوان الندوة

المكان

الخميس

23 نوفمبر

-.1 م: -.3م

ندوة ” هند صبرى “

يدير الندوة  الناقد/احمد شوقى

المسرح المكشوف

الجمعة

24 نوفمبر

-.1 م: -.3م

ندوة ” سمير غانم”

يدير الندوة : الناقد/ طارق الشناوى

المسرح المكشوف

السبت

25 نوفمبر

-.11 ص :-. 1 م

ندوة “مناهضة العنف ضد المرأة”

يدير الندوة: أ. ماجدة موريس

 

المجلس الاعلى للثقافة

الدور الثالث

” قاعة الوزير”

الأحد

26 نوفمبر

-.11 ص :-. 1 م

ندوة “تحديات السينما المصرية”

يدير الندوة : أ. خالد محمود

المجلس الاعلى للثقافة

الدور الثالث

” قاعة الوزير”

الاثنين

27 نوفمبر

-.11 ص :-. 1 م

«نتفليكس– Netflix  و مستقبل التوزيع السينمائى “

يدير الندوة : أ. أسامة عبد الفتاح

المجلس الاعلى للثقافة

الدور الثالث

” قاعة الوزير”

الأربعاء

29 نوفمبر

-. 11 ص

” تحية لمن فقدناهم”

يدير الندوة : أ.محمود عبد الشكور

قاعة الحضارة 1 



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