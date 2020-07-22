رياضة

تعرف على جدول مباريات الأهلي والزمالك في الدوري خلال أغسطس

لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، كشفت اليوم الأربعاء، عن جدول مباريات الدوري المصري الممتاز لشهر أغسطس، المقرر انطلاقها اعتبارًا من يوم 6 أغسطس بالتحديد. وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر تعديل موعد استئناف مسابقة الدوري الممتاز لموسم 19-…

إسلام مصطفى 9:05 م, الأربعاء, 22 يوليو 20 9:05 م, الأربعاء, 22 يوليو 20

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لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، كشفت اليوم الأربعاء، عن جدول مباريات الدوري المصري الممتاز لشهر أغسطس، المقرر انطلاقها اعتبارًا من يوم 6 أغسطس بالتحديد.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر تعديل موعد استئناف مسابقة الدوري الممتاز لموسم 19- 2020 ليكون 6 أغسطس المقبل، بدلًا من 7 أغسطس، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية وفقًا لارتباطاتها بتأمين انتخابات مجلس الشيوخ، الأمر الذي استدعى تبكير إقامة المباريات التي كان مقررًا إقامتها يومي الانتخاب 11 و12 أغسطس.

وجاء جدول الأهلي خلال شهر أغسطس كالتالي:

الأهلي × إنبي .. استاد القاهرة .. الجولة الـ15 .. 9 أغسطس

الإنتاج الحربي × الأهلي .. استاد السلام .. الجولة الـ19 .. 14 أغسطس

الأهلي × أسوان .. استاد القاهرة .. الجولة الـ20 .. 17 أغسطس

الزمالك × الأهلي .. استاد القاهرة .. الجولة الـ21 .. 22 أغسطس

الأهلي × الجونة .. استاد القاهرة .. الجولة الـ22 .. 26 أغسطس

وجاء جدول الزمالك خلال شهر أغسطس كالتالي:

الزمالك × المصري .. استاد الجيش .. الجولة الـ14 .. 6 أغسطس

الاتحاد × الزمالك .. استاد الجيش .. الجولة الـ18 .. 10 أغسطس

الزمالك × مصر للمقاصة .. استاد القاهرة .. الجولة الـ19 .. 15 أغسطس

نادي مصر × الزمالك .. استاد الكلية الحربية .. الجولة الـ20 .. 18 أغسطس

الزمالك × الأهلي .. استاد القاهرة .. الجولة الـ21 .. 22 أغسطس

المقاولون العرب × الزمالك .. استاد السلام .. الجولة الـ22 .. 27 أغسطس

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بقلم إسلام مصطفى

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