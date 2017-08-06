تعرف على جدول فعاليات ملتقى الخط العربي

علي راشد تفتتح فعاليات الدورة الثالثة لمتلقى الخط العربي يوم الخميس المقبل 10 أغسطس وتستمر حتى 24 أغسطس، ويقام على هامش الملتقى مجموعة من الندوات العلمية في الفترة من 11 إلى 15 أغسطس الجاري وهي كالتالي: اليوم الأول الجمعة 11 أغسطس: 5.00 – 8.00 مساءً يدير الجلسة: أ. محمــد بغدادي

علي راشد



تفتتح فعاليات الدورة الثالثة لمتلقى الخط العربي يوم الخميس المقبل 10 أغسطس وتستمر حتى 24 أغسطس، ويقام على هامش الملتقى مجموعة من الندوات العلمية في الفترة من 11 إلى 15 أغسطس الجاري وهي كالتالي:

اليوم الأول الجمعة 11 أغسطس:

5.00 – 8.00 مساءً

يدير الجلسة: أ. محمــد بغدادي

ترتيب كلمات الجلسة الافتتاحية: “كلمة مقررة اللجنة العلمية : د. أمنية عامر – كلمة الباحثين: د. رشيدة الديماسى – رئيس الجلسة : أ. فكرى سليمان – د. أحمد منصور -برنامج تنمية مهارات الخط العربى لمعلّمى الصف الأول الابتدائي – كلمة قوميسير عام الملتقى: أ. محــــمد بغــــدادي – كلمة رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية : د. أحمد عواض”

اليوم الثانى السبت 12 أغسطس:

الجلسة العلمية الأولى

10.00- 12.00

يدير الجلسة : د. أمنية عامر

يتحدث فيها :”أ. أحمد الخضرى- ضبط المصحف الشريف بين المشارقة والمغاربة فى القديم والحديث، د. محمد حسن – المصاحف المملوكية وأصول المدرسة المصرية فى الخط العربى، د.تغريد ابراهيم ، د. كرم مسعد -فضل الحضارة الإسلامية فى تطور ونشر الخط العربى”.



الجلسة العلمية الثانية

12.30 – 2.30



يدير الجلسة : د. محمد العربى

يتحدث فيها :”أ.د. أحمد رجب-جماليات الخط العربي على العمائر الاثرية الاسلامية في مدن طريق الحرير، د. رضوى يسرى-بدائع الخطوط العربية بقلعة صلاح الدين الأيوبى، د. شيرين القبانى-التحف المعدنية المملوكية وفنون الخط العربى، أ.محمود محمد الشافعى غزالة-أثر فن الخط العربى فى العمائر المسيحية : الكتابات فى الكنيسة المعلقة نموذجًا”.

اليوم الثالث الأحد 13 أغسطس :

الجلسة العلمية الثالثة

10.00– 12.00

يدير الجلسة : ا.د. أحمد رجب

يتحدث فيها :” د.جمال نجا-الحركة والسكون فى الخط العربى، أ.د.نجوى المصرى ، أ.د. جمال الرفاعى-الخط العربى والمثاقفة، د. رهام حسن-تطبيقات لتصميمات حديثة من الخط العربى، د. حسن طه-الأساليب الفنية للتصميم الخطّى كمدخل لتصميم جداريات معاصرة”.



الجلسة العلمية الرابعة 12.30 – 2.30

يدير الجلسة : أ.محمد بغدادى

يتحدث فيها :” أ.د. أحمد مصطفى-نظرات فى موسوعة “الخط الكونى”



اليوم الرابع 14 أغسطس :

الجلسة العلمية الخامسة

10.00– 12.00

يدير الجلسة : د. محمد حسن

يتحدث فيها:” د. رشيدة الديماسى-الخط الكوفى الفاطمى والقيروانى : المميزات والجمالية، أ. بلال شرابية-خط الرقعة : التاريخ والمدارس الفنية، أ.محمد الفالح-الخصائص الفنية لخط النسخ فى المدرستين البغدادية والعثمانية، د. حنان البهنساوى-الخط العربى فى العصر المملوكى وأثره فى إثراء القيم الفنية للأسطح الخزفية والزجاجية”.

الجلسة العلمية السادسة

12.30– 2.30

يدير الجلسة : أ.د. نجوى المصرى

يتحدث فيها :”م. سناء هانى ، م. محمد زيد-تطبيقات الخط العربى فى الأعمال المعمارية المعاصرة، أ.د. آمال عبد العظيم-الأبجدية الحروفية بين التطويع التقنى والمدرك الجمالى، د. محمد العربي ,د. فوزي جلهوم-ثقافة الإختلاف وإختلاف الثقافة وتأثيرها على الخط العربى فى المدرسة المصرية، أ. جمعة سعيد-إشكالية الخط العربى بين الجماليات والحوسبة، د.عزة عزت-الخط العربى فى المكتبات الرقمية الحديثة”.