تعرف على جدول امتحانات 3 إعدادي في المدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية الترم الأول 2023

أنهى طلاب الصف الثالث الإعدادي كافة الاستعدادات لأداء امتحانات الترم الأول 2023، والتي تبدأ في منتصف يناير المقبل، حسب الخريطة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف مع بداية العام الدراسي الذي بدأ في الأول من أكتوبر الماضي.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن جدول امتحانات 3 اعدادي في المدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية الترم الأول 2023.

جدول امتحانات 3 إعدادي في المدارس الحكومية

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حسب الخريطة الزمنية لبداية العام الدراسي الجاري، امتحانات 3 اعدادي وستكون في نفس موعد امتحانات صفوف النقل، وستبدأ يوم الأحد 14 يناير 2023.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري 2023 الترم الأول

لم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حتى الآن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي والذي من المنتظر أن تضعه كل مديرية من مديريات التربية والتعليم المنتشرة في أنحاء الجمهورية كل على حدة وحسب طبيعة المدارس.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية

أعلن الأزهر الشريف عن جدول امتحانات الشهادة الاعدادية الأزهرية الترم الأول 2023 والذي يبدأ في منتصف يناير 2023، وجاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الأزهري كالتالي:

يوم السبت 14 يناير بداية امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية : الفقه من 9 إلى 10:30، واللغة العربية ورقة أولى نحو وصرف من 11 إلى 12:30.

يوم الأحد 15 يناير: أصول الدين ورقة أولى التفسير والحديث، من 9 إلى 10:30، والعلوم من 11 غلى 12:30.

يوم الإثنين 16 يناير: اللغة العربية ورقة ثانية المطالعة والنصوص وفنون الكتابة من 9 إلى 11، والهندسة من 11:30 إلى 1.

يوم الثلاثاء 17 يناير الصف الثالث الإعدادي : أصول الدين ورقة ثانية التوحيد والسيرة من 9 إلى 10:30، والدراسات الاجتماعية من 11 إلى 12:30.

امتحان يوم الأربعاء 18 يناير الصف الثالث الإعدادي : القرآن والتجويد من 9 إلى 10:30، والحاسب الآلي من 12:30 إلى 2.

يوم الخميس 19 يناير: الثقافة الإسلامية من 9 إلى 10:30، والجبر من 11 إلى 12:30.

يوم السبت 21 يناير: اللغة الأجنبية من 9 إلى 11، والمستوى الرفيع للمعاهد النموذجية، من 11:30 إلى 1:30.