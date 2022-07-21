تعرف على جدول امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 الدور الثانى.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 الدور الثانى

وتضمن جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 الدور الثانى بدء الامتحانات يوم 20 أغسطس المقبل .

وتنتهي امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية يوم 30 أغسطس المقبل طبقا للجدول المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

ويوضح الجدول التالي مواعيد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 في كافة المواد :

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 الدور الثاني

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM

جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2022 المكفوفين

جدير بالذكر ان امتحانات الثانوية العامة 2022 للدور الأول انتهت اليوم حيث أدي طلاب الشعبة العلمية (علوم) الامتحان في مادة “الأحياء”، وأدي طلاب شعبة (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية “الإستاتيكا”.

كما أدي اليوم طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) الامتحان في مادة “الفلسفة والمنطق”، وأدي الطلاب المكفوفين الامتحان في مادة الإحصاء.

و أدى طلاب مدارس (المتفوقين STEM) شعبة العلوم الامتحان في مادة “اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء والجيولوجيا)، و شعبة الرياضيات الامتحان في مادة “اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)”

وتسدل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الستار على ماراثون الثانوية العامة 2022 يوم السبت المقبل ، بأخر الامتحانات في مادة “اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء)” لطلاب مدارس (المتفوقين STEM)والبالغ عددهم 1796 طالبا في 14 محافظة.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

وأعلنت وزارة التعليم عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة والمقرر لها نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل .

كما أعلنت “التعليم” عن ضوابط وآليات تظلمات الثانوية العامة 2022 ، والتي ستبدأ التعليم تلقي طلباتها بعد 15 يوما من إعلان نتيجة الشهادة الثانوية.

ووجه الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان،الشكر لجميع الوزارات والهيئات التي شاركت في إنجاح منظومة الامتحانات هذا العام.

وعلى رأسها وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الصحة والتنمية المحلية ووزارة الكهرباء كشريك أساسى في امتحانات الثانوية العامة، إضافةً إلى الجهود التي بذلتها الهيئات والأجهزة الرقابية والأمنية.

وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة من جانب المحافظين، لتسخير جميع الإمكانات من أجل انتظام سير العملية الامتحانية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ للطلاب خلال فترة انعقاد سير الامتحانات.