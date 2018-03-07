تعرف على جدول امتحانات الدبلومات الفنية

المال- خاص قال الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اعتمد اليوم الجدول النهائي لامتحانات الدبلومات الفنية وذلك مراعاة وتحقيقًا لرغبة الطلاب.واستقبل الدكتور أحمد الجيوشى نائب الوزير للتعليم الفن

المال- خاص

قال الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اعتمد اليوم الجدول النهائي لامتحانات الدبلومات الفنية وذلك مراعاة وتحقيقًا لرغبة الطلاب.

واستقبل الدكتور أحمد الجيوشى نائب الوزير للتعليم الفنى أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية من طلاب التعليم الفني بمكتبه وعقد اجتماع معهم؛ لمناقشة مقترح جداول الامتحانات للدبلومات الفنية قبل اعتماده، بحضور أحمد موسى الرائد العام للاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية.

أوضح الجيوشى أنه تم وضع الجداول ليتوافق مع الطلاب، مؤكدًا على ترحيبه بإجراء أي تعديلات قبل اعتماده.

ومن جهتهم أثنى الطلاب على المقترح والفترات الزمنية بين كل امتحان والامتحان الذى يليه، الذى تم اعتماده اليوم من الدكتور الوزير.