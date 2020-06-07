تعرف على جدول امتحانات الثانوية العامة بعد استبعاد 3 مواد للامتحان من المنزل بنظام البوكلت

يحصل طلاب الثانوية العامة على بوكلت امتحان مادتي التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء يوم امتحان اللغة العربية ٢١ يونيو

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات الثانوية العامة، بعد تعديله وتحويل ٣ مواد لنظام امتحان البوكلت.

وتشمل المواد التي تم تحويلها لنظام البوكلت ٣ مواد غير مضافة للمجموع، وهي التربية الدينية، الاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية.

ويحصل طلاب الثانوية العامة على بوكلت امتحان مادتي التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء يوم امتحان اللغة العربية ، ٢١ يونيو، ويتم الإجابة على الامتحان من المنزل وتسليمه للمدرسة يوم ١٢ يوليو.

ويحصل الطلاب على بوكلت امتحان التربية الدينية، يوم امتحان اللغة الأجنبية الثانية، على أن يتم تسليمه في آخر أيام الامتحانات ٢١ يوليو.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن قرار تحويل المواد التي لا تضاف للمجموع لنظام البوكلت من المنزل بهدف تقليل فترات التواجد في اللجان. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10223777838378594&id=1373090814

وقال الوزير إنه