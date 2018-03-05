تعرف على جدول امتحانات الثانوية العامة

المال- خاص قال الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اعتمد اليوم الجدول النهائي لامتحانات الثانوية العامة وذلك مراعاة وتحقيقًا لرغبة الطلابجاء ذلك بعد أن قام الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التع

المال- خاص



قال الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اعتمد اليوم الجدول النهائي لامتحانات الثانوية العامة وذلك مراعاة وتحقيقًا لرغبة الطلاب

جاء ذلك بعد أن قام الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة بعقد اجتماع مع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحادات الطلابية؛ لمناقشة مقترح جدول الامتحانات قبل اعتماده من الدكتور الوزير، بحضور خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس الامتحانات، وأحمد موسى الرائد العام للاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية، والمهندس أحمد كمال رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، وبدوى علام رئيس أمناء محافظة الجيزة، وعبد الرؤوف علام رئيس أمناء محافظة القاهرة، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية.





وفى كلمته فى اتحاد الطلاب، أكد الدكتور رضا حجازى على أن الجدول تم وضعه ليتوافق مع الطلاب، وكانت الكلمة الفصل لهم لأنهم أصحاب الشأن، مشيرًا إلى أنه جاءت مناقشة المقترح؛ لتوسيع الرؤية، وليتم الاتفاق أو تعديل المقترح قبل اعتماده من الدكتور الوزير.



وخلال الاجتماع قدم الطلاب مقترحاتهم ومناقشتها إلى أن تم الاتفاق على الشكل النهائي لجدول امتحانات الثانوية العامة والذى تم اعتماده اليوم من الدكتور الوزير.

