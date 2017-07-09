تعرف على جدول المهرجان القومي للمسرح المصري

تبدأ فاعليات المهرجان القومي للمسرح المصري يوم الخميس المقبل 13 يوليو، وتستمر فاعلياته 15 يوما، وتقدم المسرحيات المشاركة ضمن المهرجان بمسارح القاهرة المختلفة.

ومن المقرر أن ينعقد مؤتمر صحفي، مساء اليوم، للإعلان عن فاعليات المهرجان وأسماء المكرمين وأعضاء لجنة التحكيم، بحضور الدكتور حسن عطية رئيس المهرجان، والمخرج المسرحي إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح.

