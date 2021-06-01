تعرف على ثمن ثمن تذكرة البدالات النهرية في حديقة الحيوان

حددت وزارة الزراعة ممثلة في حديقة الحيوان ثمن تذكرة البدالات النهرية التي انطلقت المراحل التجربيبة اليوم بـ 10جنيهات وذلك في خطوة لتطوير وسائل الترفيه عن مرتادي الحديقة خاصة في فصل الصيف.

وبدأت حديقة الحيوان بالجيزة، التشغيل التجريبى لمشروع البدالات النهرية لأول مرة ، حيث تمثل إضافة قوية داخل الحديقة تضفى نوع من الترفيه والبهجة لدى الأطفال.

وأكدت وزارة الزراعة أن البدالات النهرية تتضمن مجموعة من البدالات المجهزة على أعلى مستوى داخل بحيرة تم تجهيزها وتزيينها بالرسومات الخلابة ويتوسطها نافورة، وتم تزويد كل بدال من البدالات بمسدسات “مياه” لإضفاء نوع من الترفيه على الأطفال .

وكشفت الوزارة أنه داخل منطقة البدالات النهرية مجموعة من الغطاسين المدربين لحماية الأطفال، فضلا عن توفير جواكت أمان للاطفال، مما يضفي جانب من الحماية والأمان.

وضرح د محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بأن ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة تنوع وزيادة الانشطة الترفيهية داخل حديقة الحيوان

وأشار إلى أنه تم عمل مشروع بدالات مائية لاستغلال المسطحات المائية والبحيرات بعد تبطينها وتنقية المياه بها لإدخال مزيد من البهجة لزائرى الحديقة وذلك بعد انشاء مدينة ملاهى الاطفال وحديقة الحيوانات الأليفة للأطفال و سينما الاطفال.