تعرف على توقعات أسعار الذهب في مصر بعد صعوبة تسعيره بالصاغة

تذبذب غير مسبوق شهدته أسعار الذهب في مصر 12-12-2022 في سوق الصاغة المحلية ، مع صعوبة تسعير الذهب لدي المحال وتوقف البعض منها عن البيع والشراء مساء اليوم ، فيما تراجعت أوقية الذهب في تعاملات بورصة المعادن الدولية بشكل ملحوظ.

قال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية ، إنه من الصعب توقع سعر الذهب خلال الفترة المقبلة في ظل المتغيرات اليومية مع ترقب الجميع كافة الأسواق اجتماعات المركزي المصري حول تحديد السياسات النقدية، ويسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 1650 جنيه للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب في مصر الاثنين 12-12-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1890 جنيها)

واستقر صباح اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا في مصر خلال التعاملات ليبلغ 1890 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1650 جنيها)

كما تأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بتراجع الاوقية عالميا ليشهد ثبات بالتداولات الصباحية ليبلغ 1650 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1425 جنيهًا)

وشهد ايضا سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستوى 1425 جنيهًا استقرار فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (13200 جنيه)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 13200 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

ولم يتغير سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 58590 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.890 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وانخفض سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال اول ايام التداولات في البورصة ليبلغ نحو 1780 دولار.

ووفقا لشعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة ، فإن أسعار الذهب اليوم في مصر تتأثر من ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه بالاضافة الى سعر اوقية الذهب عالميا.