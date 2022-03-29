تعرف على توصيات مؤتمر تأثير التغيرات المناخية على الإسكندرية

رفع توصية إلى وزارة التجارة والصناعة بإلزام المنشأت الصناعية التي يتولد منها كميات من غازات الإحتباس الحراري بإعداد تقارير سنوية عن جهودها في خفض تلك الإنبعاثات

اختتمت فعاليات مؤتمر ” التغيرات المناخية بعنوان “مستقبل الاسكندرية والتحديات المناخية” ، بمكتبة الإسكندرية، والذي تم الاعلان عن التوصيات النهائية للمؤتمر.

وأشارت الدكتورة فاطمة أبو شوك، مقرر عام المؤتمر أنه من أهم توصيات المؤتمر أهمية دور الاعلام في التوعية بالتأثيرات الناتجة عن التغيرات المناخية، وتدعيم خطة الدولة في إستبدال السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي إلى العمل بالسيارات الكهربائية.

كما أوصى المؤتمر بضرورة التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، وإعادة هيكلة إدارة الأزمات والكوراث وتفعليها في كل محافظة بمشاركة المجتمع المدني بالاضافة إلى الإهتمام بعقد إجتماعات دورية لمناقشة المستجدات.

كما طالب المؤتمر الباحثين إلى التركيز على الأبحاث التي تركز على الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية فضلا عن تعميم التجارب الناجحة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية بالإضافة إلى الإعتماد علي المصادر المتجددة في الطاقة لتقليل الانبعاثات الحرارية.

وتضمنت التوصيات أيضا ضرورة تعميم التجارب الناجحة في القطاع الصناعي التي تتحكم في إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون والحد منها بالإضافة إلى زيادة المسطحات الخضراء في كافة التجمعات المدنية مع ضرورة تقليص الفجوة بين مجموعات التفاوض فيما يخص التمويل بين ما يجري على أرض الواقع في مبادرات التمويل من الاتحاد الاوروبي.

وتضمنت التوصيات ضرورة رفع توصية إلى وزارة التجارة والصناعة بإلزام المنشأت الصناعية التي يتولد منها كميات من غازات الإحتباس الحراري بإعداد تقارير سنوية عن جهودها في خفض تلك الإنبعاثات بالإضافة إلى قيام الهلال الاحمر المصري بالتعاون مع أخبار اليوم لعقد دورات تدريبية لكافة فئات المجتمع للتوعية بالتغيرات المناخية.

وأوضحت التوصيات إلى أنه يجب تقديم جائزة سنوية من قبل مؤسسة أخبار اليوم لأفضل بحث تطبيقي يساهم في جهود الدولة نحو التكيف مع اثار التغيرات المناخية.