اقتصاد وأسواق

تعرف على توصيات تقليل أثر الحرارة المرتفعة على محاصيل الخضر

وزارة الزراعة تبحث تجنب الآثار الضارة لموجة الحرارة
الصاوي أحمد 11:09 م, الأثنين, 18 أبريل 22 11:09 م, الأثنين, 18 أبريل 22

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أصدر معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية حزمة من الإجراءات لحماية المحاصيل مع دخول فصل الصيف تتعرض البلاد الى عديد من موجات الارتفاع فى درجات الحرارة مما يؤثر على النمو والتزهير والعقد وبالتالى يتسبب فى أضرار كبيرة للمحصول وصفات الجودة لمحاصيل الخضر.

وأكد تقرير صادر عن المعهد التابع لوزارة الزراعة أن هناك بعض الاجراءات الاحترازية التى يمكن إجرائها لتفادى التأئير الضار لارتفاع درجات الحرارة ومنها ما يلى:

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زراعة أصناف تتحمل درجات الحرارة العالية.

الحفاظ على رطوبة مناسبة بالتربة وعدم تعرضها للجفاف ، وذلك بالرى على فترات متقاربة بكميات قليلة من المياة.

عدم الرى وقت الظهيرة أثناء الحر الشديد ، ويفضل الرى فى الصباح الباكر أو بعد العصر.

فى الزراعات تحت الصوب يجب تهوية الصوب جيدا ، كما يفضل التغطية بالثيرام فى تلك الفترة.

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الاهتمام بالتوازن فى التسميد بالعناصر الكبرى (نيتروجين – فوسفور – بوتاسيوم) وعدم الإسراف فى التسميد الأزوتى مع زيادة الاهتمام بالتسميد بالفسفور والبوتاسيوم لزيادة مناعة النباتات.

الرش ببعض المركبات التى ترفع من مناعة النبات مثل الرش بسليكات البوتاسيوم.

يمكن إضافة بعض المركبات مع مياة الرى مثل الفولفيك اسيد والطحالب البحرية.


الاهتمام بالرش ببعض العناصر الصغرى وخاصة البورون والموليبدنم التى تساعد على جودة العقد والثمار.

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الاهتمام بمراقبة الإصابات المرضية والحشرية وخاصة عند انخفاض درجات الحرارة بعد ارتفاعها حيث تكون درجات الحرارة مناسبة للأفات وتكون النباتات مجهدة بعد موجة الحرارة العالية. وأهم تلك الأفات المن والتوتا ابسيليوتا والذبابة البيضاء والندوات الفطرية.

المحافظة على عدم إثارة الأتربة من الطرق والمشايات التى تحيط بحقول الزراعة حتى لا يحدث تجريح لأوراق النباتات وتنتشر الإصابات كما أن الجفاف مصحوب بالأتربة يسبب إنتشار الاكاروس

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بقلم الصاوي أحمد

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