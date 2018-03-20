تعرف على توزيعة فرق دور الـ 32 مكرر من الكونفيدرالية

علي المصري



أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، تصنفي قرعة دور الـ 32 مكرر من النسخة الخامسة عشر لبطولة كأس الاتحاد اﻷفريقي “الكونفيدرالية”، والمقرر اجراءها في السابعة مساء غداً الأربعاء.



وصنفت الفرق الـ 32 المشاركة في قرعة البطولة إلى أربعة مجموعات بناء على تصنيفها الأفريقي خلال المواسم الخمس الأخيرة، حيث تم وضع أربعة فرق من الفرق التي خرجت من دوري الأبطال في المستوى الأول وهي فرق “الهلال السوداني” ، “سان جورج الأثيوبي” ، “فيتا الكونغولي” ، “زاناكو الزامبي”.



فيما ضمت فرق المستوى الثاني أربعة فرق هى الأعلى تصنيفاً في الفرق التي تأهلت من دور الـ 32 للكونفيدرالية وهي ” اتحاد العاصمة الجزائري” ، “سوبر سبورت الجنوب أفريقي” ، “هلال الأبيض السوداني” ، “انييمبا النيجييري”.



وتضم فرق المستوى الثالث 12 فريقاً هم بقية الفرق التي خرجت من دور الـ 32 لدوري الأبطال ” أسيك ميموزا الايفواري” ، “مونانا الجابوني” ، “يانج أفريكانز التنزاني” ، “ويليامز فيل الايفواري” ، “أدونا الغاني” ، “جورماهيا الكيني” ، “يونياو دو سونجو الموزمبيقي” ، “ماونتاين أوف فاير النيجيري” ، “بلاتو يونايتد” ، “رايون سبورت الرواندي” ، “جينراسيون فووت السنغالي” ، “بيدفيست الجنوب أفريقي”.



فيما تضم فرق المستوى الرابع 12 فريقاً هم بقية الفرق المتأهلة من دور الـ 32 للبطولة الكونفيدرالية وهي “المصري” ، “شباب بلوزداد الجزائري” ، “لا مانشا الكونغولي” ، “كارا الكونغولي ” ، ” ديبورتيفو نييفانج الغيني الاستوائي” ، “ولايتا ديتشا الأثيوبي ” ، “فوسا جونيور بطل مدغشقر ” ، “دجوليبا المالي” ، “نهضة بركان” المغربي” ، “الرجاء المغربي” ، “كوستا دي سول الموزمبيقي” ، “أكوا النيجيري”.



وسيتم سحب القرعة بالشكل التالي : الفرق الأربع التي تم وضعها في المستوى الأول ستلاقي أربع فرق من المستوى الرابع ، وال 12 فريق المتبقين في المستوى الرابع سيلاقون 12 فريقاً من المستوى الثالث.



فيما ستلاقي الفرق الأربع التي تم وضعها في المستوى الثاني أربعة فرق من المستوى الثالث ، وبقية فرق المستوى الثالث ستلاقي فرق المستوى الرابع ، أي أنه تم تجنب ملاقاة ثمانية فرق هم أصحاب المستويين الأول والثاني لبعضهما البعض نظراً لتصنيفهم المتقدم خلال المواسم الخمسة الأخيرة.