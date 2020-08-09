تعرف على تنسيق كليات جامعة هيرتفوردشاير الإنجليزية في العاصمة الإدارية الجديدة

أكدت إدارة جامعة هيرتفوردشاير الإنجليزية أن فرعها التعليمي في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة والممثل في مؤسسة جلوبال الجامعية، فتح باب التسجيل الإلكتروني للطلاب من خلال الموقع الخاص بها، حيث أعلنت عن خطوات التقديم الإلكترونية التي تتم من خلال موقعها الإلكتروني www.gaf.edu.eg .

وقالت الجامعة في بيان صحفي اليوم إن الطالب الراغب فى التسجيل يقوم بفتح حساب على الموقع وتحميل البيانات والشهادات والأوراق المطلوبة للتقديم، على أن يتم مراجعه الاوراق والشهادات من جهة مكتب القبول والتسجيل بالجامعة والتأكد من قبول الطالب، حتى يصل الطالب ايميل بالقبول المبدئي وبكيفية استكمال الأوراق المطلوبة ودفع جزء من المصاريف لحجز مكان بالسنة الدراسية ٢٠٢٠ – ٢٠٢١.

وحددت إدارة الجامعة نسبة للقبول بكلياتها المختلفة لتكون نسبة القبول بكلية الصيدلة ٨٥ % وكليه العلاج الطبيعي ٨٠ % وعلوم صيدلية ٨٠ % وهندسة مدني ٨٠% ، كما حددت لهندسة ميكانيكا وميكاترونكس نسبة قبول ٨٠ % ، و ٧٥٪؜ لكلية علوم الحاسب الالي ، كما حددت لكلية ادارة اعمال ٧٠ % ، اما كلية الاعلام فحددت لها نسبة٧٠ % .

وحرصا من الجامعة على القيام بدورها من خلال المسئولية المجتمعية ، تقدم مؤسسة جلوبال هذا العام منح دراسية مجانيه لـ ٣٠ طالب من المتفوقين علي مستوى الجمهوريه.

كما تقدم منح التفوق الاكاديمى كخصومات تصل الى ٢٠٪؜ للطلبة علي مستوى الجمهورية ، وذلك حرصا منها على تبنى العقول الشابة المتميزة من خلال دراسات وبرامج متميزة تقدمها لهم تبعا لاهتمامتهم وميولهم الشخصية، مساهمة منها فى صناعة عقول شباب قادرين على الابتكار ، بتقديم برامج دراسية مختلفة للطلبة وتؤهلهم للانطلاق بتميز داخل سوق العمل فور تخرجهم فى المستقبل.