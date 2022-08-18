تعرف على تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 والأماكن الشاغرة بالمرحلة الثانية

تتصدر كلية حاسبات ومعلومات قائمة أوليات طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022-2023.

تنسبق حاسبات ومعلومات 2023

وأعلنت وزارة التعليم العالي عن تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 ، في بعض الكليات بالمرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2022-2023.

تنسيق حاسبات ومعلومات علمي علوم

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 367

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 366

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 366

حاسبات ومعلومات قنا علوم 365

تنسيق حاسبات ومعلومات علمي رياضيات

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 346

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 343

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 343

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 365

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342

الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022-2023

ونوهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، إلي وجود أماكن شاغرة بالعديد من كليات الحاسبات والمعلومات ، لطلاب المرحلة الثانوية من تنسيق الجامعات 2022-2023.

حاسبات ومعلومات جامعة القاهرة

وحددت وزارة التعليم العالي ، الحدود الدنيا للقبول بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022-2023، بواقع 246 درجة بنسبة 60%، الشعبة العلمية “علوم ، رياضيات” ، وتضم 223 الف و 294 طالب.

ويبلغ الحد الأدني للقبول بالشعبة الأدبية 228 درجة فأكثر بنسبة 58.05%، وتضم 45 ألف و 908 طالب .

وانطلقت المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات اعتبار من اليوم الخميس ، وتستمر حتى الإثنين المقبل، وتضم 269 الف و 202 طالب.

الأماكن الخالية علمي علوم

حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم

حاسبات ومعلومات طنطا علوم

حاسبات ومعلومات دمياط علوم

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم

حاسبات ومعلومات السويس علوم

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم

حاسبات ومعلومات المنيا علوم

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم

حاسبات و معلومات العريش علوم

الأماكن الخالية لشعبة علمي رياضيات