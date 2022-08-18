تعرف على تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 والأماكن الشاغرة بالمرحلة الثانية

تتصدر كلية حاسبات ومعلومات قائمة أوليات طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022-2023.
تنسبق حاسبات ومعلومات 2023
وأعلنت وزارة التعليم العالي عن تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 ، في بعض الكليات بالمرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2022-2023.
تنسيق حاسبات ومعلومات علمي علوم
- حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 367
- حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 366
- الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 366
- حاسبات ومعلومات قنا علوم 365
تنسيق حاسبات ومعلومات علمي رياضيات
- حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 346
- حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 343
- حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 343
- حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 365
- حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342
الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022-2023
ونوهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، إلي وجود أماكن شاغرة بالعديد من كليات الحاسبات والمعلومات ، لطلاب المرحلة الثانوية من تنسيق الجامعات 2022-2023.
وحددت وزارة التعليم العالي ، الحدود الدنيا للقبول بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022-2023، بواقع 246 درجة بنسبة 60%، الشعبة العلمية “علوم ، رياضيات” ، وتضم 223 الف و 294 طالب.
ويبلغ الحد الأدني للقبول بالشعبة الأدبية 228 درجة فأكثر بنسبة 58.05%، وتضم 45 ألف و 908 طالب .
وانطلقت المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات اعتبار من اليوم الخميس ، وتستمر حتى الإثنين المقبل، وتضم 269 الف و 202 طالب.
الأماكن الخالية علمي علوم
- حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم
- حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم
- حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم
- حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم
- حاسبات ومعلومات طنطا علوم
- حاسبات ومعلومات دمياط علوم
- حاسبات ومعلومات بني سويف علوم
- ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم
- حاسبات ومعلومات الأقصر علوم
- حاسبات ومعلومات السويس علوم
- حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم
- حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم
- حاسبات ومعلومات الفيوم علوم
- حاسبات ومعلومات المنيا علوم
- حاسبات ومعلومات أسيوط علوم
- حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم
- حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم
- حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم
- حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم
- حاسبات ومعلومات عين شمس علوم
- حاسبات و معلومات العريش علوم
الأماكن الخالية لشعبة علمي رياضيات
- حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة
- حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة
- حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة
- حاسبات و معلومات العريش رياضة
- حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة
- حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة
- حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة
- حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة
- حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة
- حاسبات ومعلومات السويس رياضة
- حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة
- حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة
- حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة
- حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة
- ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة
- حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة
- الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة
- حاسبات ومعلومات طنطا رياضة
- حاسبات ومعلومات قنا رياضة
- حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة
- حاسبات ومعلومات المنيا رياضة
- حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة