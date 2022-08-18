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تعرف على تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 والأماكن الشاغرة بالمرحلة الثانية

تعرف على تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 والأماكن الشاغرة بالمرحلة الثانية
جهاد سالم

جهاد سالم

3:24 م, الخميس, 18 أغسطس 22

تتصدر كلية حاسبات ومعلومات قائمة أوليات طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022-2023.

تنسبق حاسبات ومعلومات 2023

وأعلنت وزارة التعليم العالي عن تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 ، في بعض الكليات بالمرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2022-2023.

تنسيق حاسبات ومعلومات علمي علوم

  • حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 367
  • حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 366
  • الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 366
  • حاسبات ومعلومات قنا علوم 365

تنسيق حاسبات ومعلومات علمي رياضيات

  • حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 346
  • حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 343
  • حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 343
  • حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 365
  • حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342

الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022-2023

ونوهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، إلي وجود أماكن شاغرة بالعديد من كليات الحاسبات والمعلومات ، لطلاب المرحلة الثانوية من تنسيق الجامعات 2022-2023.

كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة
حاسبات ومعلومات جامعة القاهرة

وحددت وزارة التعليم العالي ، الحدود الدنيا للقبول بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022-2023، بواقع 246 درجة بنسبة 60%، الشعبة العلمية “علوم ، رياضيات” ، وتضم 223 الف و 294 طالب.

ويبلغ الحد الأدني للقبول بالشعبة الأدبية 228 درجة فأكثر بنسبة 58.05%، وتضم 45 ألف و 908 طالب .

وانطلقت المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات اعتبار من اليوم الخميس ، وتستمر حتى الإثنين المقبل، وتضم 269 الف و 202 طالب.

الأماكن الخالية علمي علوم

  • حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم
  • حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم
  • حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم
  • حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم
  • حاسبات ومعلومات طنطا علوم
  • حاسبات ومعلومات دمياط علوم
  • حاسبات ومعلومات بني سويف علوم
  • ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم
  • حاسبات ومعلومات الأقصر علوم
  • حاسبات ومعلومات السويس علوم
  • حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم
  • حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم
  • حاسبات ومعلومات الفيوم علوم
  • حاسبات ومعلومات المنيا علوم
  • حاسبات ومعلومات أسيوط علوم
  • حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم
  • حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم
  • حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم
  • حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم
  • حاسبات ومعلومات عين شمس علوم
  • حاسبات و معلومات العريش علوم

الأماكن الخالية لشعبة علمي رياضيات

  • حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة
  • حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة
  • حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة
  • حاسبات و معلومات العريش رياضة
  • حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة
  • حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة
  • حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة
  • حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة
  • حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة
  • حاسبات ومعلومات السويس رياضة
  • حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة
  • حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة
  • حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة
  • حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة
  • ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة
  • حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة
  • الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة
  • حاسبات ومعلومات طنطا رياضة
  • حاسبات ومعلومات قنا رياضة
  • حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة
  • حاسبات ومعلومات المنيا رياضة
  • حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة
جهاد سالم

جهاد سالم

3:24 م, الخميس, 18 أغسطس 22