تعرف على تنسيق المرحلة الثانية 2021.. كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي

بلغ الحد الأدني لتنسيق المرحلة الثانية 2021 ، في كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي ، 308 درجات ، بما يعادل 75.12%
تنسيق المرحلة الثانية 2021
و تراوحت الحدود الدنيا للقبول في كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في تنسيق المرحلة الثانية 2021 ، مابين 357 إلي 308 درجات.
وفيما يلي بيان بالحدود الدنيا لكليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي لطلاب الشعبة العلمية ” علوم و رياضيات” .
كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في كافة الجامعات
أولا شعبة علمي علوم
- حاسبات و ذكاء اصطناعي القاهرة علوم 357
- حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 356
- حاسبات ومعلومات قنا علوم 356
- حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 356
- الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 356
- حاسبات ومعلومات دمياط علوم 356
- حاسبات ومعلومات المنيا علوم 355.5
- حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 355
- حاسبات ومعلومات طنطا علوم 354
- حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 354
- حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 353
- حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 353
- حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 352
- حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 352
- حاسبات و ذكاء اصطناعي حلوان علوم 351
- حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 351
- حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 351
- حاسبات و ذكاء اصطناعي بنها علوم 351
- حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 350
- حاسبات و معلومات العريش علوم 350
- ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 350
- حاسبات و ذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 350
- حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 350
- حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 350
- حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 350
- حاسبات ومعلومات السويس علوم 349
- حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 349
ثانيا : شعبة علمي رياضيات
- حاسبات و ذكاء اصطناعي القاهرة رياضة 324
- حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 323
- حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 320
- حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 320
- حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 319
- حاسبات و ذكاء اصطناعي حلوان رياضة 318
- حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 317
- الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 316
- حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 316
- حاسبات و ذكاء اصطناعي بنها رياضة 316
- حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 315
- حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 315
- ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 314
- حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 314
- حاسبات ومعلومات السويس رياضة 313
- حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 313
- حاسبات و ذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 313
- حاسبات ومعلومات قنا رياضة 312
- حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 312
- حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 312
- حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 310
- حاسبات و معلومات العريش رياضة 310
- حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 309
- حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 309
- حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 308
- حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 308
كما يمكن للطلاب الاستعلام عن ترشيحات الكليات 2021 ، على موقع التنسيق الإلكتروني على الرابط التالي : www.tansik.egypt.gov.eg
جدير بالذكر أن المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2021 ، شملت 186.6 ألف طالب من الشعبة العلمية ” علوم و رياضيات”