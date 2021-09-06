تعرف على تنسيق المرحلة الثانية 2021.. كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي

بلغ الحد الأدني لتنسيق المرحلة الثانية 2021 ، في كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي ، 308 درجات ، بما يعادل 75.12% تنسيق المرحلة الثانية 2021 و تراوحت الحدود الدنيا للقبول في كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في تنسيق المرحلة الثانية…

بلغ الحد الأدني لتنسيق المرحلة الثانية 2021 ، في كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي ، 308 درجات ، بما يعادل 75.12%

تنسيق المرحلة الثانية 2021

و تراوحت الحدود الدنيا للقبول في كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في تنسيق المرحلة الثانية 2021 ، مابين 357 إلي 308 درجات.

وفيما يلي بيان بالحدود الدنيا لكليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي لطلاب الشعبة العلمية ” علوم و رياضيات” .

كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في كافة الجامعات

أولا شعبة علمي علوم

حاسبات و ذكاء اصطناعي القاهرة علوم 357

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 356

حاسبات ومعلومات قنا علوم 356

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 356

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 356

حاسبات ومعلومات دمياط علوم 356

حاسبات ومعلومات المنيا علوم 355.5

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 355

حاسبات ومعلومات طنطا علوم 354

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 354

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 353

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 353

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 352

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 352

حاسبات و ذكاء اصطناعي حلوان علوم 351

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 351

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 351

حاسبات و ذكاء اصطناعي بنها علوم 351

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 350

حاسبات و معلومات العريش علوم 350

ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 350

حاسبات و ذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 350

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 350

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 350

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 350

حاسبات ومعلومات السويس علوم 349

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 349

ثانيا : شعبة علمي رياضيات

حاسبات و ذكاء اصطناعي القاهرة رياضة 324

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 323

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 320

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 320

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 319

حاسبات و ذكاء اصطناعي حلوان رياضة 318

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 317

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 316

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 316

حاسبات و ذكاء اصطناعي بنها رياضة 316

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 315

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 315

ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 314

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 314

حاسبات ومعلومات السويس رياضة 313

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 313

حاسبات و ذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 313

حاسبات ومعلومات قنا رياضة 312

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 312

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 312

حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 310

حاسبات و معلومات العريش رياضة 310

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 309

حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 309

حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 308

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 308

كما يمكن للطلاب الاستعلام عن ترشيحات الكليات 2021 ، على موقع التنسيق الإلكتروني على الرابط التالي : www.tansik.egypt.gov.eg

جدير بالذكر أن المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2021 ، شملت 186.6 ألف طالب من الشعبة العلمية ” علوم و رياضيات”