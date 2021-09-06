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تعرف على تنسيق المرحلة الثانية 2021.. كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي

بلغ الحد الأدني لتنسيق المرحلة الثانية 2021 ، في كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي ، 308 درجات ، بما يعادل 75.12% تنسيق المرحلة الثانية 2021 و تراوحت الحدود الدنيا للقبول في كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في تنسيق المرحلة الثانية…

جهاد سالم 5:53 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21 5:53 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21

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بلغ الحد الأدني لتنسيق المرحلة الثانية 2021 ، في كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي ، 308 درجات ، بما يعادل 75.12%

تنسيق المرحلة الثانية 2021

و تراوحت الحدود الدنيا للقبول في كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في تنسيق المرحلة الثانية 2021 ، مابين 357 إلي 308 درجات.

وفيما يلي بيان بالحدود الدنيا لكليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي لطلاب الشعبة العلمية ” علوم و رياضيات” .

كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في كافة الجامعات

أولا شعبة علمي علوم

  • حاسبات و ذكاء اصطناعي القاهرة علوم    357
  • حاسبات ومعلومات المنصورة علوم    356
  • حاسبات ومعلومات قنا علوم    356
  • حاسبات ومعلومات سوهاج علوم    356
  • الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم    356
  • حاسبات ومعلومات دمياط علوم    356
  • حاسبات ومعلومات المنيا علوم    355.5
  • حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم    355
  • حاسبات ومعلومات طنطا علوم    354
  • حاسبات ومعلومات عين شمس علوم    354
  • حاسبات ومعلومات أسيوط علوم    353
  • حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم    353
  • حاسبات ومعلومات الأقصر علوم    352
  • حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم    352
  • حاسبات و ذكاء اصطناعي حلوان علوم    351
  • حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم    351
  • حاسبات ومعلومات بني سويف علوم    351
  • حاسبات و ذكاء اصطناعي بنها علوم    351
  • حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم    350
  • حاسبات و معلومات العريش علوم      350
  • ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم    350
  • حاسبات و ذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم    350
  • حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم    350
  • حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم    350
  • حاسبات ومعلومات الفيوم علوم    350
  • حاسبات ومعلومات السويس علوم    349
  • حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم    349
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ثانيا : شعبة علمي رياضيات

  • حاسبات و ذكاء اصطناعي القاهرة رياضة      324
  • حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة     323
  • حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة     320
  • حاسبات ومعلومات دمياط رياضة     320
  • حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة     319
  • حاسبات و ذكاء اصطناعي حلوان رياضة     318
  • حاسبات ومعلومات طنطا رياضة     317
  • الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة      316
  • حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة     316
  • حاسبات و ذكاء اصطناعي بنها رياضة     316
  • حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة     315
  • حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة     315
  • ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة    314
  • حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة     314
  • حاسبات ومعلومات السويس رياضة     313
  • حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة     313
  • حاسبات و ذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة     313
  • حاسبات ومعلومات قنا رياضة      312
  • حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة     312
  • حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة     312
  • حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة     310
  • حاسبات و معلومات العريش رياضة      310
  • حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة     309
  • حاسبات ومعلومات المنيا رياضة     309
  • حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة     308
  • حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة     308
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كما يمكن للطلاب الاستعلام عن ترشيحات الكليات 2021 ، على موقع التنسيق الإلكتروني على الرابط التالي : www.tansik.egypt.gov.eg

جدير بالذكر أن المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2021 ، شملت 186.6 ألف طالب من الشعبة العلمية ” علوم و رياضيات”

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بقلم جهاد سالم

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