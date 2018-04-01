تعرف على تكليفات وزير الاتصالات للقائم بأعمال رئيس إيتيدا‎

محمود جمال :كلف ياسر القاضى، وزير الاتصالات، مها رشاد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة، بتعزيز جهود تعظيم الاستفادة من البرامج والمبادرات الموجهة لجميع عناصر منظومة تنمية القطاع، ومن ضمنها العنصر البشرى، ورواد الأعمال والشركات الناشئة. وأوضح مصدر لـ "المال" أن التكليفات تشمل أيضا، متا



محمود جمال :

كلف ياسر القاضى، وزير الاتصالات، مها رشاد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة، بتعزيز جهود تعظيم الاستفادة من البرامج والمبادرات الموجهة لجميع عناصر منظومة تنمية القطاع، ومن ضمنها العنصر البشرى، ورواد الأعمال والشركات الناشئة.



وأوضح مصدر لـ “المال” أن التكليفات تشمل أيضا، متابعة الموقف التنفيذي لخطط الهيئة لزيادة فاعليتها، والتأكد من مواكبتها لمتطلبات الصناعة وتطوراتها السريعة، إلى جانب تشكيل فرق عمل متخصصة من العاملين بالهيئة لتنفيذ خطة شاملة مضمونها بناء القدرات، وزيادة الصادرات، مع عدد من المحاور الهامة، التي تساهم في تحقيق أهداف الإستراتيجية الطموحة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وتشمل التكليفات الترويج لمصر كمركز محورى جاذب للاستثمارات الأجنبية في قطاع الاتصالات، وتعزيز جاهزية القطاع لتلك الاستثمارات، من خلال تنفيذ المبادرات التي أطلقتها الوزارة، وتحظى بدعم حكومي، خاصة التي ترعى طاقات شباب المبدعين، وأصحاب الأفكار الواعدة، وتحسين الخدمات الحكومية باستخدام أدوات التكنولوجيا، والتى توفر البيئة المحفزة للتنمية والاستثمار.



يذكر أن وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضى، كان قد أصدر قرارا بتعيين مها خليل محمد رشاد، قائما بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، خلفاً لأسماء حسني، والتي انقضت مدتها القانونية في رئاسة الهيئة.

وتشغل مها رشاد، في الوقت الحالي منصب معاون وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإستراتيجيات التسويق والصورة الذهنية، بالإضافة إلى رئاسة قطاع التسويق الإستراتيجي، والترويج الدولي بالهيئة.

وخلال فترة عملها بالهيئة، تولت رشاد مسئولية عدداً من الملفات والمشاريع الهامة، كان من أبرزها تحسين الصورة الذهنية عن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وملف تعزيز التعاون مع المحللين الدوليين والمؤسسات الاستشارية العالمية الكبرى.

