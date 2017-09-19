تعرف على تكلفة مراكز خدمة زوتي خلال 3 سنوات

- وفد الشركة الأم يلتقي وزير الصناعة مجددًا.. والبدء لتجميع زوتي 360أحمد شوقيقال محمد فرج رئيس مجلس إدارة مجموعة IFG جروب وكيل زوتي إن الخطة الاستثمارية للشركة تتضمن ضخ 500 مليون جنيه خلال 3 سنوات لصالح مراكز خدمة زوتي.وأضاف أن شبكة مراكز الخدمة حاليًا تتضمن 3 مراكز في القاهرة الأول في جسر الس

– وفد الشركة الأم يلتقي وزير الصناعة مجددًا.. والبدء لتجميع زوتي 360



أحمد شوقي

قال محمد فرج رئيس مجلس إدارة مجموعة IFG جروب وكيل زوتي إن الخطة الاستثمارية للشركة تتضمن ضخ 500 مليون جنيه خلال 3 سنوات لصالح مراكز خدمة زوتي.

وأضاف أن شبكة مراكز الخدمة حاليًا تتضمن 3 مراكز في القاهرة الأول في جسر السويس بجوار مرسيدس والثاني في القطامية والثالث تحت الإنشاء بجوار القرية الزكية إلى جانب بورش ويتضمن 5 أدوار، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا اتخاذ إجراءات اعتماد مركز جديد في الاسكندرية لدى أحد الموزعين المعتمدين كما تتم إقامة مركز خاص في أسيوط إلى جانب مركز قائم بالفعل في السويس وآخر يتم بناؤه حاليًا.

وأوضح أنه تم تحويل صالة العرض التي كانت مخصصة لهيونداي في السويس لصالح زوتي كما تتم إقامة صالة أخرى خاصة بها.

ولفت إلى أن تشغيل علامة تجارية جديدة في السوق المحلية يعتمد على قيمة الاستثمارات التي يخصصها الوكيل لتسويق السيارة والوصول إلى العملاء وتوفير الخدمة لهم، مضيفًا أنه لا يمكن لشركة النجاح في هذا الصدد قبل ضخ استثمارات لا تقل قيمتها عن 250 مليون جنيه بمراكز الخدمة و50 مليون جنيه لتوفير قطع الغيار.

وتوقع بداية التجميع الفعلي بنهاية 2018، موضحًا أنه سيتم العمل من الآن على دراسات الوصول لنسبة المكون المحلي المطلوبة بالتزامن مع بناء خط الإنتاج، موضحًا أن السيارة التي سيتم البدء بتجميعها هي زوتي 360 وهي تنتمي إلى نمط السيارات السيدان وسيتم تقديمها إلى السوق المحلية بعد فعاليات أوتوماك فورميلا وهي مزودة بمحرك سعتها اللترية 1600 سي سي بقوة 120 حصان وناقل حركة أوتوماتيك و6 وسائد هوائية.

ولفت إلى أن الشركة الأم ملتزمة بمشروع التجميع المحلي لطرازات العلامة الصينية حيث أجرى مسئولو زوتي العالمية مناقشات مع وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس طارق قابيل على هامش زيارته إلى الصين؛ ومن المرتقب وصول وفد الشركة الصينية إلى مصر قريبًا وعقد لقاء آخر مع الوزير لمناقشة تفاصيل المشروع.

وأوضح أن استثمارات التصنيع لزوتي تتضمن التجميع نصف الآلي من خلال الإنسان الآلي عبر تجميع هيكل السيارة بالكامل أوتوماتيك، موضحا أن هذا النظام يتم تفعيله في مصر لأول مرة من خلال خطوط إنتاج زوتي.