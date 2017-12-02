تعرف على تكلفة صيانات كيا سيراتو الدورية

أحمد عوضرصدت "المال" تكاليف الصيانات الدورية لطراز كيا سيراتو، التى تتراوح ما بين 879 و4228 جنيهًا - غير شاملة الضريبة، لمسافات تتراوح ما بين 10 و100 ألف كيلومتر.ووطبقاً للشركة العالمية للتجارة والتوكيلات eit وكيل كيا فأن أسعار صيانات سيراتو لـ 10 و30 و50 و70 و90 ألف كيلومتر، نحو 879 جنيهًا؛ تشم

أحمد عوض

رصدت “المال” تكاليف الصيانات الدورية لطراز كيا سيراتو، التى تتراوح ما بين 879 و4228 جنيهًا – غير شاملة الضريبة، لمسافات تتراوح ما بين 10 و100 ألف كيلومتر.

ووطبقاً للشركة العالمية للتجارة والتوكيلات eit وكيل كيا فأن أسعار صيانات سيراتو لـ 10 و30 و50 و70 و90 ألف كيلومتر، نحو 879 جنيهًا؛ تشمل تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت، والفحص على تيل الفرامل اﻷمامى والخلفى ومياه دورة التبريد ومراجعة مياه المساحات واﻷنوار والعفشة وتربيطها، وضبط نظام الاطارات.

وتصل تكاليف صيانة الـ 20 ألف كيلومتر إلى 1799 جنيهًا؛ تتضمن تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت وفلتر الهواء وشمعات الاحتراق،والفحص على تيل الفرامل اﻷمامى والخلفى ومياه دورة التبريد واﻷنوار والعفشة وتربيطها، وضبط نظام الاطارات.

وتقدر أسعار الصيانات الدورية لـ 40 ألف كيلومتر بـ 2818 جنيها؛ تشمل تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت وفلتر الهواء وفلتر البنزين وزيت الفتيس و شمعات الاحتراق ومياة التبريد، والفحص على تيل الفرامل اﻷمامى والخلفى، واﻷنوار والعفشة وتربيطها، وضبط نظام الاطارات.

وتبلغ تكاليف تكاليف صيانة الـ 60 ألف كيلومتر نحو 2644 جنيها؛ تتضمن تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت وفلتر الهواء وزيت الفتيس والبوجيهات، وسير ادارة والفحص على تيل الفرامل اﻷمامى والخلفى، ومياه دورة التبريد، ، واﻷنوار، والعفشة وتربيطها، وضبط نظام الاطارات.

وتصل أسعار صيانة الـ 80 ألف كيلومتر إلى 4228 جنيها؛ تتضمن تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت وفلتر الهواء وفلتر البنزين والبوجيهات وزيت الفرامل ومياة التبريد، والفحص على تيل الفرامل اﻷمامى والخلفى، واﻷنوار والعفشة وتربيطها، وضبط نظام الاطارات.

وتقدر تكلفة صيانة الـ 100 ألف كيلو متر بـ 1772 جنيها، تشمل تغيير زيت المحرك، وفلتر الزيت، وفلتر الهواء، والبوجيهات، والفحص على تيل الفرامل اﻷمامى والخلفى ومياه دورة التبريد ومراجعة مياه المساحات واﻷنوار والعفشة وتربيطها، وضبط نظام الاطارات.

ويوضح الجدول التالى، تكاليف الصيانات الدورية لطراز كيا سيراتو:





المسافات / باﻷف كيلومتر تكاليف الصيانات 10 879 20 1799 30 879 40 2818 50 879 60 2644 70 879 80 4228 90 879 100 1882



