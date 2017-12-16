تعرف على تكلفة صيانات فورد فوكاس الدورية

المال - خاص رصدت "المال" تكاليف الصيانات الدورية لطراز فورد فوكاس، التى تتراوح ما بين 1773 و 5974 جنيهًا - شاملة الضريبة والمصنعية، لمسافات تتراوح ما بين 10 و100 ألف كيلومتر، وفقًا لأسعار الصيانات الدورية الصادرة عن شركة عبد اللطيف…

المال – خاص

رصدت “المال” تكاليف الصيانات الدورية لطراز فورد فوكاس، التى تتراوح ما بين 1773 و 5974 جنيهًا – شاملة الضريبة والمصنعية، لمسافات تتراوح ما بين 10 و100 ألف كيلومتر، وفقًا لأسعار الصيانات الدورية الصادرة عن شركة عبد اللطيف جميل “أوتو جميل” – وكيل فورد في مصر.

وتبلغ أسعار صيانات فورد فوكاس الـ 10و30 و50 و70 و90 ألف كيلومتر، نحو 1773 جنيهًا؛ تشمل تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت، والفحص على تيل الفرامل اﻷمامى والخلفى ومياه دورة التبريد ومراجعة مياه المساحات واﻷنوار والعفشة وتربيطها، وضبط نظام الاطارات.

وتصل تكاليف صيانة الـ 20 ألف كيلومتر إلى 2221 جنيهًا؛ تتضمن تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت وفلتر الهواء،والفحص على تيل الفرامل اﻷمامى و الخلفى ومياه دورة التبريد واﻷنوار وتربيط العفشة، وضبط نظام الاطارات.

وتقدر أسعار الصيانات الدورية الـ 40 و80 ألف كيلومتر بـ 3549 جنيها؛ تشمل تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت وفلتر الهواء وفلتر البنزين والتكييف، وتغيير مياه التبريد وتربيط العفشة، والفحص على تيل الفرامل اﻷمامى والخلفى، والمراجعة علي اﻷنوار، وضبط نظام الاطارات.

وتبلغ تكاليف تكاليف صيانة الـ 60 ألف كيلومتر نحو 4700 جنيها؛ تتضمن تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت وفلتر الهواء وفلتر الهواء، والفحص على تيل الفرامل اﻷمامى والخلفى، ومياه دورة التبريد، والمراجعة علي اﻷنوار، وتغيير العفشة وتربيطها، وضبط نظام الاطارات.

وتصل أسعار صيانة الـ 100 ألف كيلومتر إلى 5974 جنيها؛ تشمل تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت وفلتر الهواء والبوجيهات وزيت الفرامل، وسيور المجموعة، وزيت الفتيس، و مياه التبريد، والفحص على تيل الفرامل اﻷمامى والخلفى، مراجعة اﻷنوار، وتغيير العفشة وتربيطها، وضبط نظام الاطارات.

ويوضح الجدول التالي؛ تكاليف الصيانات الدورية لطراز فورد فوكاس:





المسافات/ باﻷف كيلومتر تكاليف الصيانات 10 1773 20 2221 30 1773 40 3549 50 1773 60 4700 70 1773 80 3549 90 1773 100 5974

إعداد – المال المصدر: أوتو جميل