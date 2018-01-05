تعرف على تكلفة إدارة طاقم حكام إيطالي لمباراة القمة

علي المصري تتحمل خزينة الاتحاد المصري لكرة القدم، مبلغ يتراوح بين 40 إلى 45 ألف دولار تكلفة طاقم التحكيم الإيطالي، الذي سيدير قمة الكرة المصرية بين الزمالك واﻷهلي يوم الاثنين المقبل، ضمن لقاءات اﻷسبوع السابع عشر من الدوري المصري الممتاز. ويتكون الطاقم الذي سيدير اللقاء الذي سيقام علي ستاد القا

علي المصري

تتحمل خزينة الاتحاد المصري لكرة القدم، مبلغ يتراوح بين 40 إلى 45 ألف دولار تكلفة طاقم التحكيم الإيطالي، الذي سيدير قمة الكرة المصرية بين الزمالك واﻷهلي يوم الاثنين المقبل، ضمن لقاءات اﻷسبوع السابع عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويتكون الطاقم الذي سيدير اللقاء الذي سيقام علي ستاد القاهرة الدولي، وقد ينقل لملعب الجيش المصري ببرج العرب في اﻹسكندرية، من ديفيد ماسا حكما للساحة، وأندريه كريسبو مساعدا أول، وفابيانو برتي مساعدا ثان، وموريزيو ماريان حكما رابعا.

وحصل الحكم الإيطالي علي الشارة الدولية مطلع عام 2014، وهو من مدينة إمبيريا الإيطالية ومن مواليد 15 يوليو عام 1981، وهو متزوج ولديه ولدين، وبدأ مسيرته التحكيمية عام 1996، ودرس ديفيد الحقوق ويعمل في أحد البنوك حالياً.

وبالرغم من مسيرته التحيكيمة التي بدأت في سن صغير، لكن الظهور الحقيقي لديفيد ماسا كان ما بين عامي 2010 و 2011 عندما قاد مباريات في دوري الدرجة الثانية والأولى الإيطالي.

واستمرت مسيرة ديفيد ماسا في الملاعب الإيطالية حتى تم تعيينه حكم دولي بداية من يوم 1 يناير 2014 ليقود نصف نهائي كأس إيطاليا في فبراير بين فيورنتينا وأودينيزي.

مباراته الأوروبية الأولى كانت في صيف 2014 وبالتحديد في الدوري الأوروبي، حيث إدار مباراتين بين أيلفسبورج وإنتر باكو، وزيلينا السلوفاني وهال سيتي.

وفي أغسطس عام 2017 قاد ديفيد ماسا مباراة كأس السوبر الإيطالي بين يوفنتوس ولاتسيو وفاز فيها اﻷخير بنتيجة 3-2.

آخر مباراة أدارها الحكم في إيطاليا كانت يوم 23 ديسمبر 2017 بين نابولي وسامبدوريا وانتهت بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 3-2 في الدوري.

ديفيد ماسا ظهر مرتين في المنطقة العربية، حيث أدار مباراة السد والسيلية في الدوري القطري، ثم مباراة النصر والشباب في كأس ملك السعودية.

وخلال مسيرته الكروية أدار الحكم الإيطالي 232 مباراة أشهر فيها 939 بطاقة صفراء و 50 بطاقة حمراء و 72 ركلة جزاء.