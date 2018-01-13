تعرف على تكاليف صيانات جاك S2

المال - خاصأعلنت مجموعة القصراوي وكلاء جاك، وبايك سينوفا، عن قائمة أسعار صيانات "جاك "S2 الدورية خلال يناير الحالي، لتتراوح ما بين 835 و3115 جنيها؛ شاملة المصنعية والضريبة.* قائمة صيانات الـ 10 - 30 - 50 - 70 - 90 كيلوبلغت أسعار الصيانات الدورية للسيارة جاك S2 لمسافات الـ 10 و50 و70 و90 ألف كي

المال – خاص

أعلنت مجموعة القصراوي وكلاء جاك، وبايك سينوفا، عن قائمة أسعار صيانات “جاك “S2 الدورية خلال يناير الحالي، لتتراوح ما بين 835 و3115 جنيها؛ شاملة المصنعية والضريبة.

* قائمة صيانات الـ 10 – 30 – 50 – 70 – 90 كيلو



بلغت أسعار الصيانات الدورية للسيارة جاك S2 لمسافات الـ 10 و50 و70 و90 ألف كيلو نحو 835 جنيها؛ تشمل تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت، كما تقدر تكاليف صيانة الـ 30 ألف كيلو بـ 1015 جنيها؛ تتضمن تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت وفلتر التكييف.

* قائمة صيانات الـ 20 – 60 – 100 ألف كيلو



سجلت تكاليف الصيانات الدورية لجاك S2 – لمسافات 20 و60 و100ألف كيلو نحو 1035 جنيها؛ تتضمن تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت وفلتر الهواء .

* قائمة صيانات الـ 40 – 80 -120 كيلو



وتصل تكاليف الصيانات الدورية لمسافات الـ 40 و80 و120 ألف كيلو إلي 3115 جنيها، تشمل تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت وفلتر الهواء وسيور المجموعة والبوجيهات ومياة التبريد وزيت الفرامل وزيت الفتيس

ويوضح الجدول التالي، قائمة أسعار الصيانات الدورية لـ “جاك S2”:



