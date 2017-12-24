تعرف على تكاليف صيانات تويوتا كورولا

تتراوح ما بين 1300 و 4500 جنيهًاالمال- خاصرصدت "المال" تكاليف الصيانات الدورية لطراز تويوتا كورولا، إذ تتراوح ما بين 1300 و 4500 جنيهًا - شاملة الضريبة والمصنعية، لمسافات تتراوح ما بين 10 و100 ألف كيلومتر، وفقًا لأسعار الصيانات الدورية الصادرة عن شركة تويوتا ايجيبت.وتبلغ أسعار صيانات تويوتا

تتراوح ما بين 1300 و 4500 جنيهًا



المال- خاص

رصدت “المال” تكاليف الصيانات الدورية لطراز تويوتا كورولا، إذ تتراوح ما بين 1300 و 4500 جنيهًا – شاملة الضريبة والمصنعية، لمسافات تتراوح ما بين 10 و100 ألف كيلومتر، وفقًا لأسعار الصيانات الدورية الصادرة عن شركة تويوتا ايجيبت.

وتبلغ أسعار صيانات تويوتا كورولا الـ10 و30 و50 و70 و90 ألف كيلومتر نحو 1300 جنيهًا؛ تشمل تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت، والفحص على تيل الفرامل اﻷمامى و الخلفى، و مياه دورة التبريد ومراجعة مياه المساحات واﻷنوار و تربيط العفشة، وضبط ضغط الإطارات.

وتصل تكاليف صيانات الـ 20 و 60 و100 ألف كيلومتر إلى 2000 جنيهًا؛ تتضمن تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت وفلتر الهواء، والبوجيهات، والفحص على تيل الفرامل اﻷمامى و الخلفى، والكشف علي مياه دورة التبريد واﻷنوار، وتربيط العفشة، وضبط ضغط الإطارات.

وتقدر أسعار الصيانات الدورية الـ40 ألف كيلومتر بـ 3200 جنيها؛ تشمل تغيير زيت المحرك، وفلتر الزيت، وفلتر الهواء، والبوجيهات، وزيت الفتيس، وزيت الفرامل، ومياه التبريد و تربيط العفشة، والفحص على تيل الفرامل اﻷمامى و الخلفى، والمراجعة علي اﻷنوار اﻷمامية والخلفية، وضبط ضغط الإطارات.

وتبلغ أسعار صيانة الـ 80 ألف كيلومتر نحو 4500 جنيها، تشمل تغيير زيت المحرك، وفلتر الزيت، وفلتر الهواء، وفلتر البنزين، والبوجيهات، وزيت الفتيس، وزيت الفرامل، وسير المحرك، ومياه التبريد و تربيط العفشة، والفحص على تيل الفرامل اﻷمامى و الخلفى، والمراجعة علي اﻷنوار، وضبط ضغط الإطارات.

ويوضح الجدول التالي، قائمة أسعار الصيانات الدورية لطراز تويوتا كورولا:

الصيانات الدورية / بالأف كيلومتر تكاليف الصيانات 10 1300 20 2000 30 1300 40 3200 50 1300 60 2000 70 1300 80 4500 90 1300 100 2000

إعداد – المال المصدر: تويوتا ايجيبت