تعرف على تقييم العلامة التجارية لأغلى 10 شركات تأمين فى العالم خلال 6 سنوات (فيديو)

رصدت «المال» تطور تقييم العلامة التجارية لأغلى عشر شركات تأمين فى العالم خلال الـسنوات الست الأخيرة والتى أوضحت إستحواذ الشركات الصينية على 6 منها فيما إستحوذت القائمة على 3 شركات أمريكية وواحدة فقط ألمانية وفقآ لمؤسسة “براند فاينانس ” الرائدة فى مجال تقييم العلامات التجارية لأكبر الشركات على مستوى العالم

وقادت شركة “بينغ آن” الصينية قائمة العلامات التجارية الأغلى فى العالم لشركات التأمين بقيمة 60.6 مليار دولار فى عام 2020 مقابل 11.5 مليار دولار لها فى عام 2015. بينغ ان الصينية

وحصدت شركة “أليانز” الألمانية للتأمين المركز الثانى فى قائمة العلامات التجارية بقيمة بلغت 24.8 مليار دولار لعام 2020 مقابل 20.9 مليار قبل 6 سنوات . أليانز للتأمين الألمانية

وسجلت شركة “China life” المركز الثالث لأغلى علامة تجارية لشركة تأمين بالعالم بقيمة تبلغ 23.5 مليار دولار لعلامتها التجارية فى العام الجارى مقابل 10.3 مليار دولار عام 2015. تشينا لايف الصينية

وأحرزت شركة “AIA” للتأمين المرتبة الرابعة كأغلى العلامات التجارية بقفزة غير مسبوقة خلال 5 سنوات فقط بلغت قيمتها 18 مليار دولار فى عام 2020 مقابل 4.8 مليار دولار فى 2015 AIA للتأمين الصينية

وإحتلت شركة” أكسا” العالمية المركز الخامس فى قائمة العلامات التجارية لأغلى شركات التأمين فى العالم رغم التراجع الكبير لها حيث بلغت قيمتها 16.1 مليار دولار فى 2020 مقابل 19.5 مليار دولار فى عام 2015 . أكسا الفرنسية

وتمكنت شركة “CPIC” العالمية للتأمين من اقتناص المركز السادس بالقائمة بقيمة 14 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 5.8 مليار دولار فى عام 2015.

وحلت شركة “PICC” بالمركز السابع فى القائمة لعام 2020 بقيمة 11 مليار دولار مقابل 4.7 مليار دولار.

واستحوذت شركة “GEICO” على المرتبة الثامنة فى القائمة بقيمة 10.4 مليار دولار مقابل 4.3 مليار دولار خلال نفس فترة المقارنة.

جيسيو للتأمين الأمريكية

أما المركز التاسع فجاء من نصيب شركة “AllState” بقيمة تبلغ 9 مليارات دولار مقابل 6.4 مليار دولار

اوليستيت الأمريكية

وجاءت شركة بروجريسيف” العالمية فى ذيل القائمة بقيمة 8.3 مليار دولار لعلامتها التجارية فى عام 2020 مقابل 3.6 مليار دولار خلال 2015.