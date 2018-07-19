تعرف على تفاصيل 65 وظيفة شاغرة بـ 3 شركات في القاهرة والجيزة

دعاء حسني أعلنت شركة "dejavu " بالتجمع الخامس عن يوم مفتوح للتوظيف وحاجتها لـ50 موظيف للعمل بمبيعات داخلية "ذكور وإناث".واشترطت حصول المتقدمين على مؤهل عالي والسن يتراوح بين 22 و29 سنة براتب بين 1800 و2000 جنيه. كما ذكرت شركة اسكاروس تكستايل، عن حاجتها لـ10 عاملين لوظيفة مبيعات داخل

دعاء حسني

أعلنت شركة “dejavu ” بالتجمع الخامس عن يوم مفتوح للتوظيف وحاجتها لـ50 موظيف للعمل بمبيعات داخلية “ذكور وإناث”.

واشترطت حصول المتقدمين على مؤهل عالي والسن يتراوح بين 22 و29 سنة براتب بين 1800 و2000 جنيه.

كما ذكرت شركة اسكاروس تكستايل، عن حاجتها لـ10 عاملين لوظيفة مبيعات داخلية لعمل بفروعها بالجيزة و السادس من أكتوبر.

واشترطت في المتقدمين حصولهم علي مؤهل عالي وأن يتراوح أعمارهم بين 22 و40 سنة براتب بين 2000 و3500 جنيه.

وأضحت شركة اتش ام للتجارة والتوزيع عن حاجتها لشغل 5 وظائف خالية بفرعها بمدينة نصر

واشترطت في المتقدمين أن يكونوا من الذكور بأعمار بين 21 و32 سنة، وإشترطت مؤهل عالي، براتب بين 1500 و1800 جنيه، مقابل دوام كامل وحوافز إضافية بين 100 و150 جنيه.

ويمكن التعرف علي التفاصيل والتقدم لشغل تلك الوظائف عبر الرابط التالي: https://forasna.com/job

